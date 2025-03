Alexia Grousson

Le 237 Canadian Excellence Ball, un événement prestigieux rendant hommage aux réalisations remarquables de la communauté canado-camerounaise, s’est déroulé au Guild Inn Estate de Toronto le mois dernier.

Ce rassemblement avait pour objectif de promouvoir des leaders, des innovateurs et des visionnaires de différents secteurs afin de célébrer leurs contributions exceptionnelles à la société. En honorant l’excellence dans divers domaines, cette cérémonie ne se contente pas de reconnaître les réussites individuelles et organisationnelles, elle devient aussi une source d’inspiration et de fierté pour toute la diaspora.

« Je suis arrivée au Canada il y a six ans. D’origine camerounaise, je cherchais des modèles, des personnes dont je pourrais me rapprocher et m’inspirer, mais je n’ai trouvé que très peu de lieu de rencontre ou de cérémonies les rassemblant. Pourtant, il y a de nombreux profils très élevés au niveau accomplissement dans notre communauté. Je me suis dit que je devais créer un endroit pour réunir ces leaders francophones d’origine africaine », explique Nicanor Massé Bakehe, spécialiste événementiel à Gemini Events Professionals.

Plus de 160 personnes étaient présentes à l’événement. Pour ouvrir le bal, les conférenciers Patrick Njapa et Samuel Ervé Mandeng se sont adressés aux participants sur le thème De l’immigration à l’excellence, réussir, influencer et inspirer en diaspora. Puis, la cérémonie s’est poursuivie avec la remise des trophées et des certificats à 14 leaders.

« La cérémonie a reconnu cinq contributions notables dans des domaines tels que Innovation et créativité, Science et santé, Leadership communautaire, Réalisations professionnelles et Entrepreneuriat. Nous avons eu aussi cinq nominations nationales pour une reconnaissance spéciale dans un domaine respectif et enfin, quatre autres pour remercier des personnes impliquées dans cet événement », ajoute Mme Massé Bakehe

Au cours de la soirée, il y a eu diverses performances artistiques dont celles du baryton Tobias Mbarga et de son orchestre, du chanteur d’afrobeat Remii, et du DJ Moussa Kanté, animateur de la fin de soirée.

« L’organisation fut de longue haleine mais je suis fière du résultat. Beaucoup de gens ont fait le déplacement, parfois de très loin. C’était magique de réunir toutes ces personnes et de les voir se connecter, rire et partager. Cette initiative a une visée à long terme : motiver les immigrants à oser, à sortir de leur zone de confort et à choisir d’avoir une immigration d’impact et non pas de soumission », conclut Nicanor Massé Bakehe.

Catégories en compétition

Leadership communautaire : Henriette Mvondo, Montréal

: Henriette Mvondo, Montréal Entrepreneuriat : Yahudah Man Kamaha, Toronto

Yahudah Man Kamaha, Toronto Innovation et créativité : Alice Fomen, Misississauga

: Alice Fomen, Misississauga Réalisations professionnelles : Nadine Niba, Calgary

: Nadine Niba, Calgary Science et santé: Yvonne Bessem Ojong, Oshawa

Reconnaissances spéciales

Léonie Tchatat , pour son leadership social et inclusif et son action dans la lutte du racisme anti-Noirs

, pour son leadership social et inclusif et son action dans la lutte du racisme anti-Noirs Patrick Omer Nyamsi Tobo , pour son leadership sportif de transformation auprès des jeunes Canadiens

, pour son leadership sportif de transformation auprès des jeunes Canadiens Christine Edith Dikonguè , pour sa bravoure et sa capacité d’oser se bâtir un réseau

, pour sa bravoure et sa capacité d’oser se bâtir un réseau Rudy Dongmo Kemtsa , pour ses initiatives qui ont mis en valeur la communauté camerounaise de l’Alberta

, pour ses initiatives qui ont mis en valeur la communauté camerounaise de l’Alberta Yvonne Bessem Ojong, pour sa contribution significative dans le domaine de la santé pendant la COVID

La catégorie Extra :

Meilleure performance de compétition : Frederic Ngan Simb

: Frederic Ngan Simb Meilleur pair Inspirant : Joe Tamko

: Joe Tamko Meilleur partenaire de projet : André Félix Bakehe

: André Félix Bakehe Coup de cœur: Dre Yvonne Kangong

Photo (Crédit : Mehdi Ouazzani) : De gauche à droite : Alexis Maquin, Nadine Niba, Nicanor Massé Bakehe, Alice Fomen, Yahudah Man Kamaha, Yvonne Bessem Ojong et Kim Singh