Richard Caumartin

La première remise de diplômes de l’Université de l’Ontario français (UOF) a eu lieu le 12 juin au Jane Mallett Theatre pour célébrer le succès des personnes diplômées de l’ensemble des programmes de l’UOF qui ont terminé leurs études et répondu à toutes les exigences de leur programme.

En début de cérémonie, le cortège d’honneur comprenait, entre autres, Marie-Lison Fougère, Mary Cruden et Normand Labrie du Conseil de gouvernance, le chancelier Paul Rouleau et la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney. Le recteur Normand Labrie a invité cette dernière pour le mot de bienvenue.

« Nous sommes réunis aujourd’hui pour célébrer un moment exceptionnel, déclare Mme Mulroney. Admiration, reconnaissance et fierté, voilà les trois mots qui me viennent en tête en ce moment. Il y a trois ans, nous avons vécu un moment historique, l’inauguration officielle de votre université. À l’époque, les murs étaient neufs et l’avenir encore abstrait et le rêve tout juste devenu réalité. On pouvait sentir un mélange d’espoir, d’émotion et d’audace. Aujourd’hui, vous, les premiers diplômés, êtes l’incarnation vivante de ce rêve. Vous êtes la toute première cohorte à recevoir un diplôme de l’UOF. En vous regardant aujourd’hui, je vois l’avenir de notre francophonie. La création de votre université ne s’est certainement pas faite en ligne droite.

« Et cela est probablement le plus grand euphémisme de l’histoire franco-ontarienne. C’est l’histoire d’hommes et de femmes ayant pris de grands risques. Ce qui nous a tenu debout, c’était notre espoir et notre foi dans le projet lui-même. Cette université est maintenant un phare de la communauté franco-ontarienne.

« Dans un discours que mon père Brian a prononcé en 1990 dans la Chambre des communes, il affirmait « la dualité linguistique est un des fondements de notre pays et doit être constamment préservé si nous voulons progresser en tant que société ». Préserver et promouvoir, voilà deux de mes engagements en tant que ministre des Affaires francophones et deux piliers importants de votre avenir.

« Aujourd’hui, notre province écrit une page d’histoire en vous accueillant et en vous célébrant. Créez un avenir à votre image. Créez un monde où la diversité est une richesse, la langue est un pont et la culture une lumière. Faites vibrer cette francophonie à laquelle nous sommes tous profondément attachés. »

Puis, les nouveaux bacheliers ont tour à tour monté sur scène pour recevoir leur diplôme de Normand Labrie et du chancelier Paul Rouleau. Il s’agit des programmes en éducation primaire moyen, études des Cultures numériques, études de l’Économie et de l’Innovation sociale, études des Environnements urbains et études de la Pluralité humaine. Félicitations aux nouveaux diplômés!

Photo : La ministre Mulroney a prononcé un discours inspirant. (Crédit : Le Métropolitain)