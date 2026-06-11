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Richard Caumartin

Le mois de juin est une période particulièrement importante pour les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre en Ontario. C’est un moment pour souligner les avancées réalisées en matière d’inclusion et d’égalité, tout en mettant en valeur la diversité et l’amour sous toutes ses formes.

À Toronto, le Mois de la Fierté 2026 coïncide aussi avec le 20e anniversaire de FrancoQueer, organisme qui œuvre depuis deux décennies à faire rayonner les réalités des personnes francophones queer en Ontario, à créer des espaces de rencontre et d’appartenance, et à renforcer un réseau qui continue de grandir et de s’affirmer.

Jusqu’à la fin juin, la métropole ontarienne vibrera au rythme de la Franco Fierté, en parallèle de Pride Toronto. « Les activités proposées mettront en lumière la diversité des expériences francophones queer et offriront des occasions de se rassembler, de célébrer et de faire entendre nos voix.

« Cette année, le Mois des Fiertés se déroule dans un contexte qui nous rappelle que les droits ne sont jamais acquis. Dans plusieurs régions du monde, les personnes de la diversité sexuelle et de genre font face à des reculs importants. Même au Canada, nous constatons que certains acquis sont de plus en plus contestés et que les débats entourant nos réalités prennent parfois une tournure préoccupante.

« C’est pourquoi la Fierté demeure essentielle. Elle nous rappelle le chemin parcouru grâce à celles et ceux qui nous ont précédés, mais aussi le travail qui reste à accomplir. La lutte pour l’inclusion, l’équité et le respect se poursuit, et elle ne peut être menée seule. Elle repose également sur l’engagement de nos partenaires, de nos alliés et de toutes les personnes qui choisissent de défendre une société où chacun peut vivre ouvertement et pleinement », explique le directeur général de FrancoQueer, Arnaud Baudry.

L’organisme a également reçu récemment deux distinctions soulignant le travail accompli au cours des 20 dernières années. FrancoQueer s’est vu remettre le Prix de la présidence du conseil d’administration du Collège Boréal 2025-2026, qui reconnaît son engagement envers l’épanouissement des francophones issus de la diversité sexuelle et de genre. À cela s’ajoute le Prix Boréal pour l’inclusion, décerné par la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada et remis à Winnipeg à Arnaud Baudry le 4 juin.

Parmi les rendez-vous importants figure d’abord la soirée de reconnaissance des pionniers de FrancoQueer, organisée dans le cadre du 20e anniversaire de fondation. Cette activité permettra de souligner le parcours des personnes qui ont contribué à bâtir l’organisme, de revisiter des moments marquants de son histoire et de reconnaître celles et ceux qui ont ouvert la voie aux francophones queer de la province. L’invitée d’honneur sera Edith Dumont, 30e lieutenante-gouverneure de l’Ontario. Le gala aura lieu le 11 juin dès 17 h 30 à l’Université de l’Ontario français.

Plusieurs ateliers virtuels sont également prévus au cours du mois, dont une séance sur Zoom, le 17 juin, portant sur la prévention des violences sexuelles, le consentement et les relations saines, en collaboration avec Oasis Centre des femmes. Ce webinaire vise notamment à mieux comprendre les enjeux liés à la violence entre partenaires intimes au sein des minorités sexuelles et de genre.

Le Café bilingue de FrancoQueer convie aussi le public à découvrir le Village Church-Wellesley avec une visite guidée en français prévue le samedi 20 juin à 15 h. L’activité explorera les figures, lieux et événements qui ont marqué l’histoire queer à Toronto. Coanimée par une bénévole des ArQuives, organisme consacré à la préservation des archives liées à la diversité sexuelle et de genre, cette visite offrira l’occasion de mieux comprendre les luttes et les avancées qui ont contribué à façonner la Fierté telle qu’elle existe aujourd’hui.

Sur scène, trois performances musicales — Jessy Lindsay, Farouk et TT — animeront le Rogers Community Stage du 26 au 28 juin afin de mettre en valeur la culture queer. Trois spectacles de drag mettant en vedette Jenna Seppa, Diana Sauss et Nicki Nastasia s’ajouteront à la programmation, tandis que ROU-H et DJ ESL assureront l’ouverture et la clôture des soirées.

Enfin, le grand défilé de la Fierté se déroulera le dimanche 28 juin à 14 h, bien que le lieu exact du départ reste à confirmer. Tous les détails sont disponibles sur le site francoqueer.ca.

Photo (Crédit : FrancoQueer) : Le 28 juin prochain, FrancoQueer mènera ses communautés au grand défilé de la Fierté à Toronto.