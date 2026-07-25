Les Français fêtent le 14 juillet

Richard Caumartin

Le consul général de France à Toronto, Bertrand Pous, a convié ses compatriotes français et la communauté à une réception au Liberty Grand Renaissance Room, une activité organisée dans le cadre des célébrations de la Fête nationale française, le 14 juillet.

Cet événement mettait de l’avant l’excellence de la gastronomie française avec la participation de chefs français établis à Toronto, et s’agissait d’une dernière opportunité pour Bertrand Pous de saluer et remercier la communauté et ses partenaires ontariens pour leur appui au cours des trois dernières années, lui qui termine son mandat et par Adrien Cavey lui succédera dès le 1er septembre.

L’activité a débuté avec de la musique d’ambiance et la projection sur grand écran des célébrations de la Fête nationale sur les Champs-Élysées à Paris. Autour d’une coupe de vin ou de champagne, les discussions étaient axées autour de la défaite des Bleus contre l’Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde, match qui a eu lieu quelques heures avant la réception.

Le consul de France n’a pas manqué d’en faire allusion au cours de son allocution : « J’avais prévu deux versions de mon discours et malheureusement, ce n’est pas celle-ci que j’aurais privilégiée mais cela reste une belle performance des Bleus arrivés dans le dernier carré pour une troisième fois d’affilée, ce que seuls l’Allemagne et le Brésil ont réussi précédemment. »

Puis, il a remercié la Maison des Bleus d’avoir permis aux Français de suivre cette aventure à Toronto depuis la toute première partie. M. Pous a réitéré que le 14 juillet est surtout une célébration des valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité.

« Ces valeurs, la France et le Canada les portent avec une égale conviction, y compris en matière de relations internationales. Plus que jamais nécessaire, la relation franco-canadienne dans tous les domaines a été notamment mise en lumière par nos présidences respectives du G7. Et ce partenariat privilégié se décline de plus en plus au niveau de l’Ontario, déclare le consul général.

« Au cours des 12 derniers mois, nous avons eu le plaisir d’accueillir trois visites ministérielles. C’est au niveau économique que la dynamique est plus prometteuse avec une volonté très affirmée du gouvernement ontarien de diversifier les partenariats comme le nôtre en tenant des interactions régulières notamment avec le premier ministre Doug Ford, et aussi avec le ministre de l’Économie, Vic Fedeli, qui identifient tous deux la France comme l’un des partenaires privilégiés. »

Plus de 500 entreprises françaises opèrent aujourd’hui en Ontario souvent dans des secteurs prioritaires pour le gouvernement tels que les infrastructures et l’énergie. Le consul a indiqué que cette dernière année a été marquée par la venue de davantage d’artistes, d’écrivains français et de partenariats avec des acteurs majeurs de la vie culturelle ontarienne, dont le Festival Luminato et l’Alliance française.

« Je suis extrêmement reconnaissant envers les partenaires, proches ou acteurs de l’écosystème ontarien qui m’ont formidablement accueilli à mon arrivée il y a trois ans, et avec qui les relations ont toujours été fluides et fructueuses. Je ne doute pas qu’il en soit de même avec mon successeur, Adrien Cavey, qui amènera ses compétences et son énergie pour poursuivre et approfondir le travail accompli, en veillant à maintenir ce souci d’un dialogue serein et constructif au service de notre communauté et de la relation franco-ontarienne. Vive l’amitié franco-ontarienne, vive le Canada et vive la République! », conclut M. Pous.

La ministre des Affaires francophones et des Soins de longue durée, Natalia Kusendova-Bashta s’est également adressée aux invités. Elle a souligné la fin du mandat du consul général de France et du travail accompli pendant son séjour dans la Ville reine.

« Tout au long de ces années, vous avez été un partenaire précieux pour l’Ontario. Vous avez toujours privilégié le dialogue, l’honnêteté et la collaboration. Dans un contexte international en constante évolution, ces qualités ont contribué à créer des liens déjà solides entre notre province et la France, déclare la ministre Bashta.

« Votre mandat aura également contribué à une période de rapprochement entre nos deux gouvernements. L’engagement des Français donne tout son sens à cette amitié qui nous unit tous. Notre relation est enracinée dans une histoire commune d’une grande richesse. Elle est profondément marquée par l’Alliance française qui nous rassemble, nous inspire et nous ouvre sur le monde. Au nom du premier ministre Ford, du gouvernement de l’Ontario et de Caroline Mulroney, merci d’avoir été cet ami. Votre calme, votre écoute et votre sens du dialogue auront marqué votre passage chez nous. »

Ce discours a mis fin à la partie officielle de ce rendez-vous annuel. Les participants ont profité du reste de la soirée pour déguster les petits délices préparés par les chefs et se laisser porter par la musique française du DJ.

Photo : Le consul général de France Bertrand Pous (au centre) et la ministre des Affaires francophones Natalia Kusendova-Bashta (à sa droite) entourés de l’équipe du Consulat de France.