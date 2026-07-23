Un nouveau lieu de rencontre francophone à Allan Gardens

Le 7 juillet, La Passerelle-I.D.É. a inauguré un nouvel espace communautaire à Allan Gardens. Premier établissement francophone à vocation sociale de ce genre à Toronto, l’initiative favorise l’intégration des nouveaux arrivants, offre des occasions professionnelles aux jeunes et crée un point de rassemblement inclusif au centre-ville.

Olaïsha Francis – IJL – Le Métropolitain

Une nouvelle adresse conviviale accueille désormais les Torontois. Le Café du Jardin ouvre ses portes avec une mission qui dépasse largement le simple service de boissons et de pâtisseries. Porté par l’organisme La Passerelle-I.D.É. en partenariat avec Friends of Allan Gardens, cette démarche mise sur l’inclusion, le rapprochement entre voisins et l’accompagnement de personnes en parcours d’intégration.

L’inauguration officielle a réuni plusieurs partenaires, des résidents du quartier et des représentants municipaux, dont le conseiller Chris Moise, qui a participé à la coupe du ruban. Pour l’équipe porteuse de l’initiative, cette journée marque l’aboutissement de plusieurs mois de travail et le début d’une nouvelle aventure.

« Une belle page de notre histoire s’est écrite à Allan Gardens », a déclaré Léonie Tchatat, directrice générale de La Passerelle-I.D.É.

L’établissement se distingue par sa vocation sociale. En effet, il constitue un véritable outil de développement communautaire. Chaque achat contribue à offrir une première expérience professionnelle à des jeunes et à des personnes récemment établies au pays et soutenir le parcours d’intégration des nouveaux arrivants et résidents de L’Agapanthe.

Le Café du Jardin cherche également à créer des occasions de rencontres dans un secteur où cohabitent des populations aux réalités diverses. L’équipe souhaite faire de ce lieu un carrefour où les voisins peuvent échanger, tisser des liens et participer à des activités communautaires dans un environnement naturellement bilingue.

« Les espaces publics peuvent devenir des lieux où les communautés grandissent ensemble », souligne Mme Tchatat.

Installé au 160, rue Gerrard Est, le Café du Jardin entend aussi contribuer au rayonnement de la langue et de la culture françaises dans la métropole. Dans une ville où les occasions de vivre en français demeurent parfois limitées, l’initiative offre un espace supplémentaire où la francophonie peut s’exprimer, se réunir et se faire connaître.

En plus de soutenir l’intégration socioprofessionnelle, le projet vise à enrichir la vie du quartier grâce à une programmation d’activités et à des rencontres accessibles à tous.

Pour La Passerelle-I.D.É., chaque tasse de café servie représente un geste concret de solidarité. Les revenus générés contribuent directement à la création de possibilités pour les nouveaux arrivants, au développement de compétences chez les jeunes et au soutien de personnes en situation de vulnérabilité.

L’organisme espère que le Café du Jardin deviendra rapidement un point de rassemblement incontournable pour les résidents du secteur et les touristes. À travers ce nouvel espace, ses promoteurs souhaitent démontrer qu’un café peut être davantage qu’un simple commerce, mais également un lieu de partage, d’entraide et d’engagement citoyen, où chaque visite contribue à bâtir une communauté plus inclusive et plus unie au cœur de Toronto.

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Photo : La coupe officielle du ruban marquant l’ouverture du Café du Jardin. (Crédit : La Passerelle-I.D.É.)