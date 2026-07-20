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La 44e édition de la Franco-Fête torontoise a eu lieu les 19 et 20 juin avec au programme des prestations de Zale Seck, Noémi Madeleine, Emmanuelle Querry, Jupiter & Okwess et le spectacle jeunesse Savais-tu? présenté dans le cadre des portes ouvertes à Radio-Canada. L’organisme n’a pu revenir au Centre Harbourfront cette année parce que la majorité des sites extérieurs du centre-ville étaient réservés pour les amateurs de soccer durant la Coupe du Monde à Toronto. Cette réalité et le manque de promotion de la Franco-Fête a eu un impact sur la fréquentation du public à l’emblématique événement. Sur la photo ci-dessus, l’auteure-compositrice-interprète Noémi Madeleine présentait son univers folk Indie à l’atrium de Radio-Canada, accompagnée du multi-instrumentiste de Toronto, Billy Boulet. (Photo : Denis Poirier)