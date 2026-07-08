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Richard Caumartin

Entourés de leurs proches, les 100 diplômés du campus de La Cité à Toronto ont franchi une étape importante lors de la cérémonie de remise des diplômes le 17 juin au théâtre Isabel Bader. Le collège soulignait ainsi le parcours de ses finissants dans les programmes d’Autisme et sciences du comportement, Éducation en services à l’enfance, Pratiques en administration des affaires, Préposé aux services de soutien personnel et Relations publiques.

La Cité a établi un nouveau record cette année avec 3670 diplômés en Ontario. Ce succès témoigne de la croissance soutenue du collège et de sa capacité à former une relève qualifiée répondant aux besoins de main-d’œuvre de divers secteurs d’activité. Chaque diplôme remis représente une contribution concrète au développement économique et social de la province.

À Toronto, le cortège d’honneur était composé de la présidente-directrice générale de La Cité, Lynn Casimiro, de la directrice du campus de Toronto, Hélène Grégoire, du vice-président à l’enseignement et à la recherche Frédéric Thibault-Chabot, du registraire Stéphane Côté et du doyen à l’enseignement Patrick Mainville.

« Cette cohorte quitte La Cité avec bien plus qu’un diplôme. Grâce à des expériences d’apprentissage concrètes, à des programmes alignés sur les besoins émergents du marché du travail et à une culture d’innovation, cette relève est prête à faire face aux défis d’aujourd’hui et de demain », soulignait Mme Casimiro.

Après les discours d’usage, les dirigeants ont rapidement procédé à la remise individuelle des diplômes et la prise de photos. Les parents et amis des finissants n’ont pas manqué de faire sentir leur présence à chaque présentation, fiers de l’accomplissement des leurs.

Pour conclure la cérémonie, François Désiré Fofang a prononcé le discours d’adieu au nom de la cohorte : « Si je devais résumer mon parcours à La Cité à Welland, je parlerais avant tout de mon choix d’aider les autres. C’est cette volonté qui m’a guidé à faire le programme de Préposé aux services de soutien à la personne. Je voulais un métier qui permet d’être présent pour les autres dans les moments où ils en ont le plus besoin. Très rapidement, j’ai compris que ce programme demandait beaucoup d’efforts, de discipline et de persévérance. Il fallait apprendre, s’adapter et donner le meilleur de soi-même chaque jour.

« Mais au-delà des cours, La Cité m’a offert bien plus qu’une formation, elle m’a offert une expérience humaine exceptionnelle. Je me souviens encore de mes premiers pas de bénévole au Foyer Richelieu Welland. On m’avait demandé d’aider un résident non voyant avec son repas. C’est alors que j’ai compris que prendre soin d’une personne, ce n’est pas seulement de répondre à un besoin physique, c’est plus être une présence, redonner du respect et de la dignité. J’ai appris qu’un sourire et une écoute active peuvent faire une grande différence dans la vie d’un résident. »

Il a conclu en remerciant les professeurs, le personnel du Foyer Richelieu Welland et a salué tous les étudiants de sa cohorte, tous des immigrants francophones qui voient aujourd’hui l’avenir se moduler devant eux.

Photo : Les diplômés et dirigeants du Collège La Cité