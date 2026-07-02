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Denis Poirier

À quelques jours de la Fête nationale du Québec, de nombreux représentants d’organismes francophones, entrepreneurs, élus municipaux, députés et membres du corps diplomatique se sont réunis au restaurant Malaparte, au cœur du quartier des spectacles de la Ville reine, à l’invitation de Marianna Simeone, cheffe de poste du Bureau du Québec à Toronto (BQT). Réception Québec, qui s’est tenue le 18 juin, constitue chaque année un rendez-vous privilégié pour la communauté francophone de la métropole canadienne.

Bien plus qu’une simple réception protocolaire, l’événement vise à mettre en valeur les intérêts du Québec en Ontario tout en favorisant les échanges entre les différents acteurs de la francophonie torontoise. Cette édition se déroulait en présence du ministre québécois du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes, Jean Boulet.

En ouverture de la soirée, Mme Simeone a présenté le ministre avant de lui céder la parole. Dans son allocution, M. Boulet a insisté sur l’importance des liens économiques qui unissent le Québec et l’Ontario. Il a rappelé que les deux provinces entretiennent des échanges commerciaux particulièrement soutenus.

S’appuyant sur des données de 2024, le ministre a indiqué que le Québec avait exporté pour plus de 104 milliards $ dans le reste du Canada et importé pour près de 99 milliards $. L’Ontario demeure de loin son principal partenaire économique, recevant à lui seul près de 60 % des exportations québécoises destinées aux autres provinces.

« Pour le Québec, le Canada est un partenaire économique stratégique », a souligné Jean Boulet, rappelant que les échanges commerciaux interprovinciaux représentent une part importante de l’économie québécoise.

Le ministre a également profité de son passage à Toronto pour souligner l’expansion du réseau du Bureau du Québec à Toronto, qui compte désormais deux antennes dans l’Ouest canadien, l’une récente à Calgary et l’autre à Vancouver. Cette présence accrue vise à renforcer les liens économiques, institutionnels et culturels entre le Québec et les différentes régions du pays.

La réception prenait une dimension particulière cette année puisque, la veille, Jean Boulet annonçait son retrait de la vie politique et sa décision de ne pas solliciter un nouveau mandat aux prochaines élections québécoises prévues en octobre.

En entrevue avec Le Métropolitain, le ministre a confié être satisfait du travail accompli depuis son entrée en politique en 2018.

« Je suis fier d’avoir servi et travaillé pour répondre aux préoccupations des gens de ma région, Trois-Rivières, la Mauricie, puis le Québec. Je suis particulièrement fier de tout ce qu’on a fait en équipe depuis que nous avons pris le pouvoir en 2018 », a-t-il déclaré.

Évoquant cette nouvelle étape de sa vie, il a ajouté : « Je pense qu’il faut savoir quand partir. J’ai pris une décision et c’est un chapitre nouveau qui doit s’amorcer. Ce sont maintenant d’autres défis professionnels qui m’attendent. »

À la suite des allocutions officielles, les invités ont poursuivi les échanges dans une ambiance conviviale, multipliant les occasions de réseautage et de retrouvailles. Pour plusieurs participants, Réception Québec marque officieusement le coup d’envoi des célébrations entourant la date du 24 juin dans la région du Grand Toronto.

Au cours des jours suivants, plusieurs activités francophones ont pris le relais, notamment la Franco-Fête, les portes ouvertes de Radio-Canada, la Fête de la musique et le pavillon canadien-français de la Fiesta d’Oshawa. Autant d’événements qui témoignent du dynamisme de la francophonie dans la région et de sa capacité à se rassembler autour de sa langue et de sa culture.

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Photo : Le ministre québécois du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes, Jean Boulet, s’est adressé aux invités de la Réception Québec au restaurant Malaparte de Toronto. (Crédit : BQT)