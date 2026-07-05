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Richard Caumartin

Les dirigeants de Centres d’Accueil Héritage (CAH) recevaient leurs membres le 24 juin à l’Université de l’Ontario français dans le cadre de la 48e assemblée générale annuelle de l’organisme. Pour cette rencontre, Gilles Marchildon agissait comme président d’assemblée.

Selon les administrateurs, la dernière année a été une période de préparation pour être conforme à la cote d’agrément pour assurer que les services offerts par CAH répondent aux normes d’excellence les plus élevées. Dans son rapport, la présidente Geneviève Grenier a expliqué que le conseil d’administration a « entrepris un examen complet de ses politiques et procédures de gouvernance afin de s’assurer qu’elles s’alignent sur les meilleures pratiques actuelles ».

Les statuts de l’organisme ont été mis à jour afin de mieux refléter ses priorités, sa mission et l’orientation future. La viabilité des activités de CAH a aussi fait l’objet de discussions au cours des derniers mois.

« Nous sommes conscients que nous évoluons dans un environnement en mutation, où la demande de services ne cesse d’augmenter tandis que la concurrence pour des ressources de plus en plus limitées s’intensifie, indique la directrice générale, Barbara Ceccarelli. Pour y répondre de manière proactive, nous avons mené des initiatives d’analyse de l’environnement et de renforcement des capacités afin de consolider notre approche en matière de collecte de fonds et d’améliorer notre aptitude à identifier les opportunités. »

Mme Ceccarelli a aussi annoncé la mise en place d’une politique et d’un plan d’action précis en matière d’équité, de diversité, d’inclusion, de lutte contre le racisme et d’accessibilité qui guideront leurs efforts à l’avenir, et la mise en place d’un nouveau site Web dynamique et accessible pour mieux servir la communauté et renforcer leur visibilité.

Rappelons que CAH offre 135 appartements abordables à Place Saint-Laurent avec des services adaptés aux besoins de ses résidents majoritairement francophones. L’organisme offre des services d’aide à domicile pour les aînés qui ont besoin de soutien quotidien, et un service de jour pour les personnes en perte d’autonomie à Toronto et Oshawa. Un centre de vie active encourage ses membres à demeurer actifs et à participer aux activités de la communauté francophone.

Après la présentation des rapports d’activités, la trésorière Joëlle Harfouche a décortiqué le rapport financier vérifié pour conclure que CAH a bénéficié d’un surplus important cette dernière année financière, montant qui a été affecté à la réserve de Place Saint-Laurent pour les travaux d’entretien et de rénovations futurs.

Puis, l’administrateur Normand Babin a présenté les trois personnes choisies membres honoraires de CAH cette année. Il s’agit d’Yvon Duguay, Michel Houde et Thérèse Vachon qui ont chacun reçu un certificat honorifique pour leur contribution exceptionnelle aux activités de l’organisme.

Après l’AGA et un goûter offert aux membres, le nouveau conseil d’administration a tenu sa première réunion pour confirmer les postes du conseil de direction qui resteront les mêmes pour 2026-2027, soit Geneviève Grenier à la présidence, Denis Frawley à la vice-présidence, Normand Babin au poste de secrétaire et Joëlle Harfouche, trésorière. Les administrateurs sont Vanessa Cangé, Safia Fakim, Dominique Janssens, Joëlle Lavoie et Michel Tremblay.

Photos : Les dirigeants de CAH. De gauche à droite : Michel Tremblay, Joëlle Harfouche, Vanessa Cangé, Normand Babin, Barbara Ceccarelli, Geneviève Grenier, Joëlle Lavoie, Safia Fakim et Dominique Janssens