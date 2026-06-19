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À l’occasion de la Coupe du monde de la FIFA 2026, le Collège Boréal transformera son atrium du quartier de la Distillerie en lieu de rassemblement pour les amateurs de soccer francophones du Grand Toronto. L’établissement diffusera sur écran géant plusieurs rencontres de la phase de groupes afin d’offrir au public une expérience conviviale dans une ambiance festive.

Présentée conjointement au Canada, aux États-Unis et au Mexique, cette édition réunit 48 sélections nationales et prévoit 104 affrontements. Les organisateurs de l’initiative torontoise souhaitent profiter de la forte présence de pays francophones pour créer un espace « Fan Club Coupe du monde » où passion sportive et rencontres communautaires se côtoient.

Les prochains rassemblements sur le site du campus de Boréal à Toronto auront lieu le samedi 20 juin à 16 h (Allemagne contre Côte d’Ivoire), mercredi 24 juin à 15 h (Suisse contre le Canada), et à 18 h (Haïti contre le Maroc). Le lendemain, les fans pourront suivre les rencontres de la Tunisie contre les Pays-Bas à 19 h et le vendredi 26 juin, la France contre la Norvège à 15 h.

L’accès sera gratuit au campus situé au 60, Distillery Lane, dans le quartier de La Distillerie, permettant aux supporteurs de partager ensemble les émotions du tournoi et d’encourager leurs équipes favorites.

Photo (pexels.com)