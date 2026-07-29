Les parents s’y mettent pour la réussite scolaire

Mieux comprendre le système scolaire pour mieux accompagner leurs enfants : c’est le pari de l’organisme « Les parents s’y mettent ». Par le biais d’un programme destiné aux familles immigrantes francophones de Toronto et de Durham, des dizaines de parents acquièrent des outils concrets pour prévenir le décrochage scolaire et favoriser la réussite éducative.

Chrismène Dorme – IJL – Le Métropolitain

Grâce à un programme financé sur trois ans par la Fondation Trillium de l’Ontario, l’organisme aide les parents à mieux comprendre le système scolaire de la province et à adopter des pratiques éducatives qui favoriseront la réussite de leurs enfants. La quatrième cohorte, lancée le 18 juillet, marque une nouvelle étape dans cette démarche d’accompagnement.

L’institution propose un accompagnement de quatre mois répartis en neuf ateliers. Chacun aborde un facteur susceptible de mener au décrochage scolaire, qu’il s’agisse des difficultés d’intégration, des différences culturelles, de la communication familiale ou encore de la méconnaissance du système scolaire ontarien.

« Les défis sont souvent les mêmes pour les familles immigrantes, mais plusieurs défis et réalités demeurent encore méconnus des parents lorsqu’ils arrivent au Canada », explique Khadidiatou Ndiaye, coordonnatrice des ateliers. Selon elle, l’objectif est de créer un « contact très sain » entre les parents et leurs enfants avec pour but de renforcer les liens entre les familles et le personnel enseignant.

Le premier atelier de cette cohorte portait sur l’importance d’une bonne alimentation sur la santé et la performance scolaire. Animée par une diététicienne, la rencontre a permis aux participants de mieux comprendre le rôle déterminant d’une alimentation équilibrée dans le développement physique, émotionnel et cognitif des enfants.

Les échanges portent notamment sur les pratiques éducatives parentales, la gestion des émotions des enfants, l’établissement de limites, la communication au sein de la famille, ainsi que l’accompagnement des jeunes dans leur orientation scolaire et professionnelle.

« Nous voulons que les parents connaissent le fonctionnement du système scolaire de l’Ontario, qu’ils sachent comment communiquer avec les enseignants et comment accompagner leur enfant dans ses choix de carrière », souligne Mme Ndiaye.

Au-delà des connaissances transmises, le programme répond aussi à des situations parfois complexes. Certaines familles participantes ont dû faire face à des épisodes de violence ou à d’importantes difficultés relationnelles. L’accompagnement offert permet alors d’orienter les parents vers les ressources appropriées et de leur fournir des outils concrets pour intervenir auprès de leurs enfants.

Les partenariats avec des organismes tels que les conseils scolaires MonAvenir et Viamonde constituent également un levier important. Ils permettent d’établir un lien direct entre les familles et le milieu scolaire, facilitant ainsi les échanges avec les établissements et le suivi des élèves.

Pour les parents ayant participé au programme, les bénéfices sont concrets. Beaucoup affirment avoir trouvé des réponses à leurs interrogations, notamment sur les émotions des enfants et les meilleures façons de les accompagner dans leur développement.

C’est le cas de Mariama Diallo, mère de trois filles, qui a participé à la troisième cohorte. Son expérience lui a permis d’enrichir ses pratiques parentales. « C’était encourageant de participer, car cela m’a permis de partager mes idées et mon expérience en tant que maman », raconte-t-elle.

L’une de ses filles est aujourd’hui médecin, tandis que la plus jeune s’apprête à entreprendre une double licence en gestion des affaires, avec un parcours partagé entre le Canada et la France. Mme Diallo reconnaît cependant que le quotidien n’a pas toujours été simple.

« J’ai appris comment discuter et négocier avec ma plus jeune fille, confie-t-elle en évoquant les difficultés liées à la procrastination, que ce soit pour les devoirs ou les tâches ménagères. Aujourd’hui, je la soutiens davantage en l’écoutant. »

La cérémonie de clôture de cette quatrième cohorte a été l’occasion de rappeler que la lutte contre le décrochage scolaire ne repose pas uniquement sur les écoles, mais sur toute une communauté. En donnant aux parents les outils nécessaires pour accompagner leurs enfants, « Les parents s’y mettent » entend contribuer à bâtir un environnement où chaque jeune peut développer son plein potentiel.

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Photo : Les parents se retrouvent lors de la quatrième cohorte (Crédit : Les parents s’y mettent)