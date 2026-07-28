Cinéfranco propose un voyage au cœur des Andes

Olaïsha Francis

Après l’effervescence de sa programmation jeunesse, Cinéfranco entame sa période estivale sous le signe de l’ouverture sur le monde. L’organisme torontois consacre cette saison plus calme à ses collaborations internationales et invite le public à découvrir le Pérou à travers le cinéma.

Du 27 juillet au 2 août, le Festival du film péruvien, dirigé par José Ridoutt, proposera une immersion dans des paysages et des réalités sociales rarement présentés sur les écrans nord-américains : la nouvelle génération de cinéastes qui revisitent l’histoire de leur pays et portent un regard sensible sur les enjeux contemporains que traversent la société péruvienne. Les œuvres seront présentées dans leur langue d’origine avec des sous-titres anglais, permettant à un large public de découvrir la richesse de cette cinématographie.

Dans le cadre de cette collaboration, Cinéfranco coprésentera le long métrage Mistura le 2 août au cinéma Carlton. Réalisé par Ricardo de Montreuil, ce drame historique raconte le parcours d’une Franco-Péruvienne privilégiée dont l’existence bascule avant qu’elle ne trouve un nouveau souffle grâce à la gastronomie en ouvrant un restaurant à Lima.

À travers cette œuvre, le réalisateur propose un récit où se mêlent drame familial, quête identitaire et découverte culinaire. Le film offre également un regard sur la résilience d’un peuple et sur la place qu’occupe la cuisine dans la transmission de la mémoire et du patrimoine.

Selon Marcelle Lean, directrice de Cinéfranco, ce partenariat démontre la valeur de favoriser les échanges interculturels à travers le cinéma. « Notre amour pour le cinéma nous a fait croiser nos chemins et collaborer avec passion. Nous sommes fiers de nous faire connaître en dehors de Cinéfranco pour faire rayonner la francophonie », souligne-t-elle.

L’organisme espère que cette initiative suscitera la curiosité des cinéphiles et permettra à de nouveaux spectateurs de découvrir son travail. Au-delà de la projection de films, cette collaboration représente aussi une occasion de renforcer les échanges entre communautés culturelles et de rappeler que la francophonie se nourrit de rencontres et d’influences venues des quatre coins du monde.

En ouvrant une fenêtre sur le Pérou, Cinéfranco poursuit ainsi sa mission de faire découvrir des récits singuliers et de célébrer la diversité des voix qui enrichissent le paysage cinématographique international.

Photo : L’affiche du film Mistura