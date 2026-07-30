La région de Durham accueillera deux nouvelles écoles de langue française

Face à la croissance de la population francophone dans la région de Durham, le Conseil scolaire catholique MonAvenir annonce la construction de deux nouvelles écoles à Brooklin et Bowmanville. Ces établissements permettront de répondre aux besoins grandissants des familles tout en consolidant la présence de la francophonie locale.

Chrismène Dorme – IJL – Le Métropolitain

Ces deux initiatives s’inscrivent dans un vaste plan d’expansion du Conseil, qui observe depuis plusieurs années une croissance importante de la population francophone dans le sud de l’Ontario. Ces écoles offriront davantage de places aux élèves francophones et rapprocheront l’offre éducative des familles dans l’est de Durham.

À Brooklin, dans le nord de Whitby, une école élémentaire de 350 places au sud-ouest de l’intersection des routes Ashburn et Vipond verra le jour. L’établissement accueillera les élèves de la maternelle à la 6e année et comprendra également un service de garde de 50 places.

À quelques kilomètres de là, à Bowmanville, une école secondaire de 502 places prendra forme et accueillera les élèves de la 7e à la 12e année sur un terrain situé sur la rue Nash. Cette future école réduira la pression exercée sur l’ÉSC Saint-Charles-Garnier de Whitby, qui compte 11 classes portatives.

Pour Youness Dafif, chef du service de la planification et de la gestion immobilière au Csc MonAvenir, le choix du site repose avant tout sur des données concrètes. « Nous appuyons sur la croissance démographique observée depuis cinq ans dans la région de Durham ainsi que sur nos projections afin de nous assurer que les familles aient accès à une éducation catholique de langue française dans leur région », explique-t-il.

Le projet devrait également réduire les temps de déplacement de nombreux élèves qui doivent parcourir de longues distances pour poursuivre leurs études secondaires en français.

Le Conseil prévoit d’abord lancer les appels d’offres pour sélectionner les entrepreneurs responsables des travaux. Selon les estimations actuelles, une année supplémentaire sera nécessaire pour compléter les procédures municipales, les études techniques et la conception architecturale.

« Si tout se déroule comme prévu, les travaux pourraient débuter vers la fin du printemps et début de l’été 2027 », indique M. Dafif.

La construction de l’école élémentaire nécessitera entre 12 et 18 mois, tandis que celle de l’école secondaire pourrait s’échelonner sur une période de 18 à 24 mois. « Nous espérons accueillir les premiers élèves dans les deux écoles à la rentrée de 2029 », ajoute-t-il.

Le Conseil prévoit également consulter les parents et les communautés concernées au sujet des futurs secteurs de fréquentation scolaire. Ces consultations auront lieu pendant la phase de construction afin d’établir les nouvelles zones de desserte.

Mais pour MonAvenir, l’enjeu dépasse largement la simple création de nouvelles places en salle de classe. « Nous voulons que ces écoles deviennent de véritables lieux de rassemblement pour la communauté francophone », affirme Youness Dafif.

Selon lui, les nouvelles infrastructures contribueront à renforcer le sentiment d’appartenance et à soutenir le développement culturel et communautaire de la région. « Les écoles jouent un rôle essentiel dans la vitalité de la francophonie en Ontario. Elles permettent aux familles de se rassembler et de créer des milieux de vie dynamiques où la langue française peut s’épanouir ».

Ces projets s’inscrivent dans une stratégie de croissance à long terme du Csc MonAvenir dans la région, qui prévoit également la construction de nouvelles écoles ailleurs dans le Centre-Sud-Ouest ontarien.

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Photo : Maquette de l’école élémentaire (Crédit : Csc MonAvenir)