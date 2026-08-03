Le Grand débat littéraire fait ses débuts au Canada

Alexia Grousson

Le 30 juin, l’Alliance française a accueilli la première édition du Grand débat littéraire – Canada 2026. Cette initiative nationale portée par le Salon du livre de Toronto est destinée à promouvoir la littérature en tant que lieu d’échange, de réflexion et de dialogue entre les communautés francophones du pays.

À cette occasion, des clubs de lecture venus de plusieurs régions du Canada se sont retrouvés pour débattre autour de Jacaranda, de Gaël Faye, lauréat du Choix Goncourt Canada 2025. Devant le public, les participants ont confronté leurs analyses de l’œuvre dans un exercice qui a mis en valeur l’argumentation, l’esprit critique et le plaisir de la lecture.

« Cette première édition a pleinement atteint son objectif : réunir des clubs de lecture venus de différentes régions du pays autour d’une même œuvre et offrir au public une expérience littéraire inédite où l’éloquence, la pensée critique et la passion de la lecture étaient à l’honneur. Les échanges ont été riches, les débats inspirants et l’engagement des participants remarquable », a souligné Eunice Boué, directrice générale du Salon du livre.

Le Salon du livre a également salué l’engagement des clubs de lecture ayant participé à cette compétition et le travail des membres du jury, dont l’expertise, la bienveillance et la qualité de l’évaluation ont contribué au succès de cette édition.

Fort de ce succès, le Grand débat littéraire entend désormais s’inscrire durablement dans le paysage culturel canadien. Les organisateurs souhaitent en faire un rendez-vous annuel incontournable de la littérature francophone et donnent d’ores et déjà rendez-vous au public en 2027 pour une édition qu’ils annoncent encore plus ambitieuse, rassembleuse et inspirante.

Photos : Eunice Boué (à l’extrême droite) a remis des certificats aux participants. (Crédit : Monah El Achkar)