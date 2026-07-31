Épelle-moi Canada fait rayonner la francophonie

Alexia Grousson

Le 28 juin, Épelle-moi Canada (ÉMC) a tenu, à Oshawa, la première édition de son tournoi Carrefour culturel et unis par le soccer, une initiative destinée aux jeunes francophones âgés de 6 à 18 ans. L’activité, qui a rassemblé environ 85 personnes, avait pour objectif de créer un espace de rencontre où les jeunes et leurs familles pouvaient tisser des liens tout en vivant la langue française dans un contexte convivial.

Pour Flore Safeut, déléguée régionale d’ÉMC Durham, l’objectif allait bien au-delà du sport. « Nous voulions rassembler les jeunes de différentes cultures et leurs familles. C’était une façon de promouvoir la langue française et de la faire vivre dans la communauté. Nous avons choisi le soccer parce que c’est un sport universel qui rassemble les gens », explique-t-elle.

Le tournoi a réuni 14 jeunes, répartis au hasard dans deux équipes mixtes dirigées par deux capitaines choisis sur place. Deux matchs ont été disputés dans un esprit de camaraderie et de respect. Les gagnants du tournoi ont reçu quelques cadeaux promotionnels d’ÉMC et tous les joueurs sont repartis avec une médaille de participation afin de souligner leur engagement et leur esprit sportif.

Les familles ont également profité d’une programmation variée avec des structures gonflables, du maquillage pour enfants, des activités de coloriage, des mots croisés sur le thème de la Coupe du monde, de la musique et de l’animation. L’artiste Donas Music a contribué à l’ambiance festive en offrant une prestation musicale qui a fait chanter et danser les jeunes.

La journée s’est conclue par un repas communautaire. Malgré un léger malentendu concernant l’heure de début du tournoi, qui a amené certains participants à quitter les lieux avant les matchs, l’activité a pleinement atteint son objectif de favoriser les échanges.

« Les jeunes et les parents ont beaucoup discuté. Les participants se sont amusés et, sur le terrain, ils jouaient comme s’ils se connaissaient depuis longtemps, alors qu’ils venaient tout juste de former leurs équipes. Le soccer rassemble vraiment les gens », conclut Flore Safeut.

Elle se réjouit également que le français ait été utilisé tout au long de la journée et espère faire de ce rendez-vous un événement récurrent afin de continuer à renforcer les liens entre les familles francophones de la région.

Photo : Les jeunes participants au tournoi sont tous repartis avec une médaille. (Crédit : ÉMC)