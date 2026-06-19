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Richard Caumartin

Le 13 juin, l’Alliance française de Toronto remettait ses Prix d’Excellence 2026 pour reconnaître les résultats exceptionnels de quatre candidats au Diplôme d’études en langue française (DELF). Ce prix, accompagné d’une mention d’excellence, est décerné aux étudiants ayant passé l’examen dans un des centres de passage de l’AFT, dans les catégories DELF Junior B1, DELF Junior B2, DELF B1 ou DELF B2. (B1 et B2 représentant différent niveaux de français).

Les participants sont citoyens canadiens ou résidents permanents non francophones et doivent avoir passé l’examen dans l’un des cinq campus de l’AFT (Toronto, North York, Mississauga, Markham ou Oakville). Les quatre finalistes remportent un séjour d’une semaine à Paris offert par la Fondation DRG. Ce prix comprend des bons d’achat couvrant deux billets d’avion aller-retour Toronto–Paris, les transferts entre l’aéroport et l’hôtel ainsi que l’hébergement.

Carl Bouchard, commissaire aux services en français de l’Ontario et parrain de cette cérémonie, a été le premier à remercier les dirigeants et enseignants de l’AFT, ainsi que les quatre récipiendaires 2026.

Aïcha El Azrak, responsable de la gestion centrale du DELF et chargée de mission éducative de l’Ambassade de France au Canada a pris la parole pour indiquer que la cérémonie à Toronto, au niveau international, était devenue une référence dans le réseau national dont plusieurs la surnomment « la cérémonie des Oscars version DELF ».

« Le DELF est bien plus qu’un diplôme, déclare Benjamin Leroux, directeur pédagogique de l’AFT. Il représente des heures de travail, de persévérance, de curiosité et d’engagement. Apprendre une langue est un défi mais aussi une formidable aventure humaine qui ouvre de nouvelles perspectives sur le monde. »

Carl Bouchard a annoncé le nom de la lauréate du Prix d’excellence B1 junior, Athena Gao. « Le DELF m’a poussée hors de ma zone de confort, d’utiliser le français pour des situations réelles. Ce processus m’a donné la confiance nécessaire pour m’immerger dans la langue et la culture françaises. Ce programme me donnera la chance de continuer mes études en français, d’avoir des opportunités et échanges dans plusieurs pays de la Francophonie », raconte Mme Gao.

Le deuxième Prix d’Excellence B1 tout public, annoncé par Pascale Cloutier, vice-présidente de l’AFT, est allé à Larisa Kalai. Elle a indiqué que, pour elle, l’apprentissage du français est un projet de toute une vie.

« Moins on pratique une langue, moins on a envie de le faire. Les difficultés finissent parfois à nous décourager et nous éloigner de ce qui nous passionne. Il aurait été facile de renoncer mais j’ai choisi de danser sous la pluie, de vivre cette expérience, parler en classe et faire des erreurs, écouter de la musique française sans tout comprendre, chercher, découvrir et apprendre. C’est ainsi que j’ai retrouvé la motivation et l’envie de poursuivre mes études en français. Mon rêve continue et, grâce à l’Alliance française, je peux le vivre concrètement, voyager et découvrir d’autres horizons », dit-elle.

Les troisième et quatrième Prix d’excellence ont été attribués à Julia Ochwat (DELF B2 junior) et Edward Fraser (DELF B2 tout public). Après la remise des prix et la prise de photos officielles, un cocktail était offert dans la galerie de l’AFT où les heureux gagnants, familles et amis ont célébré leur réussite.

Photo : De gauche à droite : Benjamin Leroux, Aïcha El Azrak, Edward Fraser, Larisa Kalai, Athena Gao, Julia Ochwat, Carl Bouchard et Raphaëlle Delaunay, directrice générale de l’AFT