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Chrismène Dorme

Pendant deux jours, le cœur francophone de Toronto battra au rythme de la musique, des rencontres et de la découverte. Les 19 et 20 juin, la Franco-Fête revient pour une 44e édition qui promet de faire vibrer le public au sein même de l’Atrium de Radio-Canada situé au 250, rue Front Ouest.

Véritable institution culturelle, le festival rassemble francophones, francophiles et curieux autour d’une programmation qui reflète toute la richesse des cultures d’expression française. Cette nouvelle édition ne fait pas exception.

Pour Sophie Bernier, directrice de la programmation, cette diversité est au cœur de l’identité du festival. « On voulait une programmation très diversifiée », explique-t-elle. Malgré une formule plus courte cette année, avec deux jours de festivités plutôt que trois, l’objectif demeure le même : offrir un rendez-vous rassembleur qui reflète la francophonie d’aujourd’hui.

Cette volonté se traduit notamment par la présence de plusieurs artistes issus de la scène africaine ou fortement influencés par ses sonorités. Un choix pleinement assumé par l’organisation. « On voulait représenter différentes parties de la communauté et que cela soit un regard sur la communauté actuelle », souligne Mme Bernier.

Le vendredi, les festivités s’ouvriront avec deux artistes qui invitent au voyage et à la danse.

Le premier concert de la soirée sera assuré par Zale Seck. Originaire de Dakar, l’artiste propose un univers où les rythmes sénégalais se mêlent à l’afrosoul et au R&B. Inspiré notamment par la rumba sénégalaise, il transporte son public dans une ambiance chaleureuse et festive.

Puis, place à Jupiter & Okwess, groupe incontournable de la scène musicale africaine. Venu de Kinshasa, le collectif est reconnu pour ses performances débordantes d’énergie. Entre rock, afrobeat et influences congolaises, sa musique crée des passerelles entre traditions africaines et sonorités contemporaines venues des quatre coins du monde.

Le samedi prendra une couleur différente, mais tout aussi rassembleuse. Organisée dans le cadre de la Journée portes ouvertes de Radio-Canada, cette deuxième journée permettra au public de découvrir les coulisses tout en profitant d’une programmation spécialement pensée pour les familles.

« Les gens seront invités à assister à une émission de radio en direct », explique Sophie Bernier. Les visiteurs pourront également profiter d’un barbecue organisé dès midi, visiter les studios et assister au spectacle jeunesse Savais-tu?.

En après-midi, le public retrouvera Noémi Madeleine. La chanteuse franco-ontarienne séduit par sa voix délicate et ses chansons empreintes de sincérité. Son univers musical navigue entre chanson française, folk et country, tout en étant nourri par ses racines en musique classique et en comédie musicale.

Pour clore cette journée familiale, Emmanuelle Querry prendra le relais avec sa pop moderne teintée d’influences R&B et électroniques. Figure émergente de la scène francophone, elle propose des textes sensibles et une présence chaleureuse qui promettent une finale tout en émotion.

Un nouveau partenariat

Selon Sophie Bernier, cette édition se distingue également par sa collaboration avec Radio-Canada. L’organisation a dû composer avec plusieurs contraintes cette année. « Nous avons rencontré différents défis en lien avec la FIFA », indique-t-elle.

L’entente avec Radio-Canada a toutefois permis d’offrir un cadre adapté et sécurisant pour les spectateurs. « Nous sommes très heureux de ce partenariat qui permet d’organiser les activités à l’intérieur. Beau temps, mauvais temps, nous allons pouvoir présenter les spectacles. C’est une belle nouveauté », s’enthousiasme-t-elle.

Après 44 ans d’existence, la Franco-Fête continue ainsi de démontrer que la francophonie torontoise est dynamique, diverse et résolument tournée vers l’avenir. Le temps d’un week-end, l’Atrium de Radio-Canada deviendra un véritable carrefour culturel où musique, découverte et célébration collective se rencontreront.

Photo (Crédit Le Métropolitain) : La Franco-Fête 2026 présentera les 19 et 20 juin deux jours de festivités et de musique dans l’Atrium de Radio-Canada au centre-ville de Toronto.