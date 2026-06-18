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Chrismène Dorme

Dans un monde où les incertitudes semblent parfois prendre le dessus, Abel Maxwell choisit de miser sur l’espoir. À 20 jours de la sortie de son nouvel EP Maxwell Jazz Club Pt.1, l’artiste afro-canadien dévoile Demain, un titre lumineux qui transforme les épreuves en moteur d’espoir.

Sorti le 5 juin, le nouveau single marque une nouvelle étape dans le parcours de l’auteur-compositeur-interprète de Toronto. Porté par un subtil mélange de pop, d’afrobeats et de jazz, cette chanson célèbre la capacité à avancer malgré les obstacles et les blessures de la vie.

« C’est un hymne au parcours que j’ai eu à travers les années et aux obstacles que j’ai surmontés. J’ai toujours su que demain, cela irait mieux », confie Abel Maxwell. L’artiste évoque notamment son arrivée au Canada, à une époque où rien ne laissait présager la reconnaissance qu’il connaît aujourd’hui.

« Je n’avais aucune raison de penser qu’un jour je recevrais la Médaille du couronnement du roi Charles III », souligne-t-il. Cette distinction, reçue en mai 2025, figure parmi les plus hautes reconnaissances honorifiques du pays. Une preuve, selon lui, qu’il faut toujours croire en l’avenir, même lorsque les circonstances semblent défavorables.

Avec Demain, Abel Maxwell poursuit également une démarche artistique plus épurée. Loin des artifices, il revendique un retour aux fondements de la création musicale.

Le chanteur affirme avoir retrouvé le plaisir de composer autour du piano et de la voix. Une approche qui se retrouvera au cœur de son prochain projet. Prévu pour le 25 juin, l’EP Maxwell Jazz Club Pt 1 s’annonce comme un retour aux sources. En effet, l’artiste souhaite explorer « la musique dans sa forme la plus authentique ».

Cette quête d’authenticité nourrit également sa réflexion sur l’évolution de l’industrie musicale. S’il reconnaît les avancées technologiques liées à l’intelligence artificielle, il insiste sur l’importance de préserver la dimension humaine de la création. « C’est une belle invention, mais le résultat final doit être humain », estime-t-il.

Les prochains mois s’annoncent particulièrement chargés pour l’artiste. Après des prestations à Montréal, Hamilton et Toronto en juin, Abel Maxwell poursuivra sa tournée au Portugal, en France, aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Cambodge et au Togo.

Cette dimension internationale est pour lui une source de motivation. « C’est une nouvelle conquête, de nouveaux publics, dit-il avec enthousiasme. Je vais leur faire découvrir mon univers, mais je vais aussi les découvrir. »

L’artiste insiste également sur la richesse de son identité francophone, qu’il considère comme un véritable atout. « Être francophone est une force qu’il faut célébrer et mettre en avant. La francophonie m’a ouvert tellement de portes », conclut-il.

Photo : Le chanteur Abel Maxwell (Photo : courtoisie de l’artiste)