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Moins d’un an après son entrée en fonction, le Centre de planification des services de santé en français franchit une nouvelle étape de son déploiement. Réorganisation régionale, élaboration d’un plan stratégique et renforcement de l’équipe de direction figurent parmi les priorités destinées à améliorer l’accès aux soins de santé en Ontario.

Olaïsha Francis – IJL – Le Métropolitain

Créé le 1er septembre 2025, le Centre de planification des services de santé en français poursuit sa mise en place avec l’ambition de mieux coordonner l’offre de soins destinés aux communautés francophones de l’Ontario. Après plusieurs mois consacrés à l’organisation interne et aux consultations, l’organisme amorce désormais une étape axée sur la planification stratégique et le renforcement de ses partenariats.

Dans une première infolettre adressée aux intervenants du secteur, la directrice générale Natalie Aubin souligne le chemin parcouru depuis l’ouverture officielle de l’organisme. Selon elle, les équipes ont travaillé à harmoniser leurs pratiques partout dans la province et multiplié les rencontres avec les partenaires institutionnels et les représentants communautaires afin de mieux comprendre les réalités propres à chaque territoire.

« Le Centre poursuit la mise en place d’une structure provinciale visant à mieux planifier, coordonner et renforcer les services de santé en français pour la population francophone de l’Ontario », explique-t-elle. Cette démarche doit permettre d’améliorer l’accès aux soins et les résultats en matière de santé pour les francophones.

Parmi les chantiers en cours figure l’élaboration du premier plan stratégique de l’organisation. Celui-ci servira à définir les grandes orientations des prochaines années, à mesurer les retombées des actions entreprises et à approfondir la collaboration avec les différents acteurs du réseau. Pour alimenter cette réflexion, le Centre lance un appel d’intérêt afin de constituer un comité consultatif chargé de participer à la préparation de cette feuille de route provinciale couvrant la période 2028-2031.

Les responsables souhaitent réunir des profils variés provenant des milieux de la santé, du secteur communautaire, du monde universitaire, de la recherche ainsi que des patients-partenaires. L’objectif consiste à ancrer les décisions futures dans les réalités vécues par les francophones et à proposer des pistes concrètes pour accroître la disponibilité des services dans leur langue.

En parallèle, l’organisme a procédé à une réorganisation territoriale de ses activités afin de les aligner sur les régions officielles de Santé Ontario. Cette restructuration vise à faciliter la coordination de la planification et à favoriser une meilleure concertation avec les instances locales.

Le développement institutionnel passe également par un renforcement de l’équipe de direction. Martin Lajeunesse a ainsi été nommé directeur régional pour le Nord-Est, le Nord-Ouest et l’Est ontariens. Il aura notamment pour mission de consolider les partenariats et de soutenir la mise en œuvre des priorités dans ces secteurs. De son côté, Monique Rocheleau occupe désormais le poste de directrice de la planification stratégique et de la performance, où elle pilotera l’élaboration du plan stratégique et le déploiement d’outils d’évaluation.

Sur le terrain, le Centre multiplie déjà les collaborations dans toute la province. Il a récemment participé, aux côtés de l’Équipe Santé Ontario Niagara, à une consultation portant sur l’expérience des proches aidants en soins palliatifs. En partenariat avec le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara, l’Organisme de soutien aux proches aidants de l’Ontario et le Club Renaissance de Welland, cette initiative a permis de faire entendre la voix des aidants francophones et de mieux prendre en compte leurs besoins particuliers.

À travers ces différentes actions, le Centre entend contribuer à une intégration durable des services de santé en français dans la transformation du système ontarien et poursuivre son objectif qui est d’offrir aux communautés francophones un accès plus équitable à des soins de qualité en Ontario.

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Photo : La directrice générale Natalie Aubin (Crédit : Le Métropolitain)