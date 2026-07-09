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Olaïsha Francis

Le 21 juin, des centaines de villes à travers le monde ont célébré la Fête de la musique, un rendez-vous culturel né en France en 1982 sous l’impulsion du ministre de la Culture de l’époque, Jack Lang. Quatre décennies plus tard, l’initiative est devenue un phénomène international, rassemblant chaque année des millions de personnes dans plus de 120 pays. Pourtant, malgré son rayonnement planétaire, cette tradition demeure relativement peu connue au Canada.

Le concept est de permettre aux musiciens, qu’ils soient amateurs ou professionnels, de se produire gratuitement dans les espaces publics afin de rendre l’art accessible au plus grand nombre. Au fil des ans, cette célébration s’est imposée comme un symbole de partage, de diversité culturelle et de démocratisation des pratiques artistiques.

Au Canada, le mois de juin est déjà associé à d’autres commémorations importantes. La Journée nationale des peuples autochtones occupe une place centrale dans plusieurs collectivités, tandis que les festivités de la Saint-Jean-Baptiste mobilisent une partie importante de la francophonie, particulièrement au Québec. Cette coexistence de célébrations contribue en partie à expliquer pourquoi la Fête de la musique ne bénéficie pas de la même visibilité que dans plusieurs villes européennes.

Malgré cette réalité, certaines organisations francophones s’efforcent de faire vivre la tradition. Les différentes antennes de l’Alliance française à travers le pays figurent parmi les principaux acteurs de cette promotion culturelle. L’institut culturel et linguistique a invité les locuteurs francophones à l’occasion de la Fête de la musique. L’artiste québécois Émile Bourgault a présenté à Toronto son premier album, Tant mieux, dans un spectacle mêlant pop, folk et rock. Révélé aux Francouvertes en 2022, puis récompensé à « Ma première Place des Arts » et au Festival international de la chanson de Granby en 2023, il s’est rapidement imposé sur la scène musicale québécoise.

« Il y a eu un réel engouement. Nous avons eu salle comble. L’audience nous connaît et nous fait confiance. Émile Bourgault a eu un bon échange avec le public. Nous avons la chance de montrer cette réalité de la francophonie en contexte minoritaire et nous sommes très contents de pouvoir instaurer ce genre de dialogue. J’aimerais que la Fête de la musique puisse devenir un pont entre la variété de francophones et ouvrir des perspectives et des échanges au-delà du Québec, affirme Cynthia-Laure Etom, directrice culturelle à l’Alliance française de Toronto.

« L’Alliance française, c’est la maison de la francophonie et on est là pour faire rayonner la langue dans toute cette diversité. Montrer que la musique est plus qu’un spectacle, c’est une aventure, un moyen de créer des liens entre des artistes émergents et les communautés. »

À Toronto, Ottawa, Vancouver ou encore Montréal, des spectacles, prestations extérieures et rencontres artistiques sont régulièrement organisés afin de réunir francophones, francophiles et expatriés autour d’une passion commune.

D’autres organismes communautaires profitent également de cette occasion pour mettre en valeur les talents locaux. Dans plusieurs régions, des concerts gratuits, des scènes ouvertes et des animations musicales permettent aux artistes émergents de rejoindre un nouveau public tout en renforçant les liens au sein des communautés francophones.

Si la Fête de la musique n’a pas encore atteint l’ampleur qu’elle connaît en France, son influence continue néanmoins de progresser. À mesure que les échanges culturels se multiplient et que les communautés francophones cherchent de nouvelles occasions de se rassembler, ce rendez-vous du solstice d’été trouve peu à peu sa place dans le paysage canadien.

Au-delà des spectacles, l’événement rappelle surtout le pouvoir rassembleur de la musique. Qu’elle soit interprétée dans une mégalopole ou au cœur d’une petite communauté, elle demeure un langage universel capable de rapprocher les générations, les cultures et les horizons.

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Photo : Émile Bourgault (au centre) entouré de ses musiciens (de gauche à droite) Simon Boisseau, Matis de Koninck, Rebecca Legault-Müller et Thomas Saulnier ont participé à la Fête de la musique à l’Alliance française de Toronto. (Crédit : Jolene Zolen)