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Alexia Grousson

Entre expansion immobilière et changement de direction, la Toronto French School (TFS – École internationale du Canada depuis 1962) amorce une nouvelle étape de son développement avec la modernisation simultanée de ses sites de Toronto et de Mississauga.

Ce vaste chantier s’inscrit dans un contexte de transition à la tête de l’établissement. Le 1er juillet, Jean-Bastien Urfels, actuel directeur adjoint, succédera à Norman Gaudet, qui prend sa retraite.

Le projet se déploie sur les deux sites de l’établissement, chacun avec une vocation distincte. À Mississauga, le site Ouest se dote d’un nouveau gymnase dont le chantier est déjà bien avancé et dont l’inauguration est prévue le 18 septembre prochain.

« L’objectif est de renforcer la vie sportive de l’école en offrant des installations adaptées à ses ambitions athlétiques. Jusqu’à présent, les élèves devaient régulièrement se déplacer vers d’autres infrastructures sportives, le gymnase existant étant trop petit pour accueillir des compétitions ou des événements de grande ampleur. Le nouveau bâtiment permettra désormais d’organiser tournois et rassemblements sur place tout en favorisant le développement des activités sportives », explique M. Urfels.

Le site de Mississauga bénéficiera également d’un pôle consacré à l’innovation et à la technologie. De nouveaux espaces d’apprentissage y seront aménagés afin d’accompagner les enseignements en technologie et en design déjà présents dans le cursus. Ces installations comprendront des équipements et des outils qui permettront aux élèves de mener à bien toutes les étapes du cycle de conception, de l’idée à la réalisation. Deux salles de classe existantes seront par ailleurs entièrement rénovées dans le cadre du projet.

À Toronto, le développement prend une forme encore plus ambitieuse avec la création d’un complexe baptisé « L’Atelier ». Conçu comme un espace multifonctionnel, ce nouveau bâtiment favorisera l’apprentissage par l’expérience tout en devenant un véritable lieu de rassemblement pour les élèves, les familles et le personnel.

« L’Atelier offrira désormais un lieu central pour favoriser les rencontres et renforcer le sentiment d’appartenance », souligne Jean-Bastien Urfels.

Au cœur de cet ensemble figurera un auditorium de 350 places destiné aux spectacles, aux représentations théâtrales, aux concerts et aux traditionnelles productions de fin d’année. Grâce à ses sièges rétractables, l’espace pourra également être transformé pour accueillir des réceptions et d’autres événements communautaires.

L’Atelier comprendra aussi une aile consacrée à la musique, plusieurs salles dédiées aux arts de la scène ainsi qu’un studio de design destiné à l’ingénierie, à la robotique et aux mathématiques appliquées.

Fidèle à la philosophie pédagogique de TFS, l’apprentissage par l’expérience occupera une place centrale dans le nouveau bâtiment. Des espaces spécialisés permettront aux élèves de concevoir, fabriquer et expérimenter grâce à des équipements adaptés aux programmes de technologie et de design déjà existants.

L’Atelier accueillera également les élèves des 6e et 7e années, avec 8 salles de classe, dont 2 seront consacrées au programme Intro, une filière de français accéléré destinée aux élèves non francophones afin de faciliter leur intégration ultérieure dans les classes régulières. Le complexe abritera en outre plusieurs services administratifs ainsi qu’une terrasse sur le toit destinée aux clubs, aux réunions et aux activités scolaires.

Une autre composante importante du projet est la création d’un centre de bien-être consacré à la santé physique, mentale et émotionnelle des élèves et du personnel. Pour l’établissement, il s’agit de la concrétisation d’un engagement renforcé au cours des dernières années.

Jusqu’à présent dispersés dans différents bâtiments, ces services seront désormais réunis dans un lieu central conçu pour répondre aux besoins des élèves de tous âges ainsi que de leurs familles. L’implantation du nouvel édifice a également été pensée pour favoriser les échanges entre les différents niveaux scolaires. Situé entre les secteurs primaire et secondaire, le bâtiment sera directement connecté à l’école secondaire tout en maintenant des accès extérieurs pour les plus jeunes élèves.

Si ces investissements transforment considérablement l’environnement d’apprentissage, ils ne s’accompagnent pas de la création de nouveaux programmes. L’objectif consiste plutôt à soutenir la croissance des offres existantes en leur donnant des espaces mieux adaptés et davantage de moyens pour se développer.

Les travaux de L’Atelier ont débuté cet été et devraient s’échelonner sur une période d’environ deux ans. Pour financer cette transformation, TFS s’appuie sur une campagne de financement baptisée Can’t Wait / C’est parti!, dont l’objectif est fixé à 40 millions $. Selon l’établissement, 87 % de la somme visée a déjà été recueillie, témoignant du fort soutien de la communauté envers ce projet appelé à redéfinir durablement les espaces de vie, d’apprentissage et de rassemblement de l’école.

« C’est un moment important dans l’histoire de l’école. Au-delà des nouveaux espaces, nous créons un lieu qui permettra à toute notre communauté de se 17réunir, d’apprendre et de grandir ensemble », conclut Jean-Bastien Urfels.

Photo : Le gymnase du site Ouest à Mississauga ouvrira en septembre. (Crédit : TFS)