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Richard Caumartin

C’était soir de grande fébrilité à l’Alliance française de Toronto (AFT) alors que les dirigeants de l’organisme présentaient au public, avec beaucoup de fierté, la saison culturelle 2026-2027 au théâtre Spadina.

Solange Strom, présidente de l’AFT, a été la première à s’adresser au public. « C’est avec enthousiasme et fierté que j’ai le plaisir de vous accueillir ce soir, déclare-t-elle. L’année qui s’achève a été marquée par une effervescence artistique remarquable. Notre programmation a réuni une diversité de voix francophones, porté des regards neufs sur le monde et offert à notre public de véritables moments de partage, d’émotion et de réflexion.

« Ces derniers mois ont également confirmé la place essentielle qu’occupe l’Alliance dans le paysage culturel torontois, comme un espace vivant où s’épanouissent les idées, les formes et les talents. »

Pour sa part, la directrice générale Raphaëlle Delaunay a précisé que l’AFT est la première Alliance d’Amérique du Nord avec plus de 6000 étudiants, 13 000 spectateurs et 8000 candidats aux certifications. Nous demeurons, depuis bientôt 125 ans, fidèles à notre mission qui est de promouvoir le français et les cultures francophones dans un esprit de dialogue interculturel et dans le respect des valeurs du bilinguisme canadien.

« Cette nouvelle saison est une invitation à franchir le seuil de l’imaginaire, se laisser surprendre, émouvoir et inspirer. La magie de la culture réside dans sa capacité unique à créer des liens, à ouvrir des horizons et nous offrir de nouvelles façons de regarder le monde. La culture est aussi futile qu’essentielle. »

Mme Delaunay a alors invité le public à découvrir la saison en images sur le grand écran du théâtre Spadina. Accompagnée de la directrice culturelle, Cynthia-Laure Etom, elles ont présenté les grandes lignes de la nouvelle programmation.

« Pour cette saison, nous avons gardé les bases de création de programmation, c’est-à-dire se rendre sur des marchés artistiques, soit Contact ontarois en janvier à Ottawa (théâtre, musique et humour), puis Rideau à Québec en février et là, ce sont des artistes qui viennent de partout, de France et d’Afrique entre autres, ce qui nous offre une vitrine internationale francophone sur les arts vivants avec tous les genres de musique, explique l’architecte de la nouvelle saison culturelle, Cynthia-Laure Etom. C’est sur cette base-là que je vais faire mes courses pour déterminer ma programmation. »

Parce qu’il s’agit de l’Alliance française de Toronto, la communauté est francophone alors pour elle, l’idée est de vraiment mettre en lien les artistes et la communauté franco-ontarienne avec le mandat de « donner à voir, à entendre et à découvrir en français pour créer cette expérience d’apprentissage ». Dans cette recherche, Mme Etom ajoute qu’il y a beaucoup d’intuitions dans le processus, et le rapport avec les artistes est important.

Pour les surprises cette année, elle admet qu’il y en a beaucoup, mais son coup de cœur a été le duo des sœurs Malaka, dont le dynamisme et l’interaction avec le public est incroyable. « Ces chanteuses mêlent leurs voix et leurs racines créoles dans une musique épurée, quelque part entre le folk et le soul. J’ai réussi à les voir à Québec et cette énergie qu’elles déploient pendant le concert, leur prestance sur scène, leur complicité, on a juste envie de danser au rythme de leur musique », raconte la directrice culturelle.

Les musiciens québécois Al Bourgeois (batterie), Nicolas Ferron (guitare électrique) et Benjamin Deschamps (saxophone alto) ont offert en guise de conclusion un avant-goût de leur concert jazz prévu à la soirée d’ouverture de la saison culturelle le 12 septembre prochain.

Le compositeur Benjamin Deschamps a expliqué que pour ce spectacle, ils seront cinq musiciens sur scène et il présentera à l’auditoire de Toronto ses compositions originales, écrites en 2020 pendant la pandémie. Il a joué d’ailleurs la chanson-titre de cet album sorti en 2021 et intitulé Unfinished Business.

Avec 13 concerts, 3 tournées, 2 manifestations jeune public, du théâtre, 9 conférences, 20 films, et le retour de la Nuit des idées, bref, de tout pour tous les goûts dans une saison culturelle qui promet et débutera en septembre, avec la projection de la comédie dramatique de Samuel Theis, Petite nature. Pour plus de renseignements sur la programmation, visitez alliance-francaise.ca/fr/art.

Photo : De gauche à droite : les musiciens Al Bourgeois, Nicolas Ferron et Benjamin Deschamps