[adrotate banner="100 "

Christiane Beaupré

Le centre culturel et communautaire Le Cercle de l’amitié a tenu son assemblée générale annuelle le jeudi 4 juin en formule hybride. Après la constatation du quorum, les membres ont procédé à l’adoption des rapports d’activités et des états financiers couvrant la période de mars à décembre 2025.

Élu président d’assemblée, Rajiv Bissessur a dressé le bilan d’une année particulièrement occupée pour l’organisme. Entre la gestion des transitions administratives et la poursuite d’une programmation soutenue, l’organisme a continué d’offrir ses nombreuses activités culturelles et communautaires destinées à la communauté francophone de Peel.

Comme chaque année, ces activités sont regroupées dans la publication annuelle de l’organisme, L’AMI. Parmi les événements marquants figurent notamment les cérémonies de lever du drapeau franco-ontarien organisées à Mississauga et Brampton, ainsi que les célébrations de Noël destinées aux enfants et aux adultes au centre scolaire-communautaire Notre Place. Plusieurs activités visaient également à favoriser l’accueil, l’intégration et la participation des nouveaux arrivants, notamment au sein de la communauté mauricienne particulièrement présente dans la région.

L’assemblée a également permis de souligner le travail réalisé à la direction générale. L’embauche de Shelly Howe et l’accompagnement offert par la directrice des opérations et ancienne directrice générale Lauraine Côté ont assuré une transition harmonieuse des dossiers administratifs et opérationnels. Toujours impliquée auprès de l’organisme, Mme Côté continue d’offrir son soutien afin d’assurer la continuité des activités.

Pour la première fois, les états financiers vérifiés reflétaient la nouvelle année financière se terminant désormais le 31 décembre. Le rapport couvrait donc une période de neuf mois, soit d’avril à décembre 2025. Présenté par la firme comptable Lekadir LLP, le rapport a été adopté par les membres, qui ont également renouvelé le mandat du cabinet comptable pour une quatrième année consécutive.

Les responsables ont souligné la bonne santé financière du Cercle de l’amitié, soutenue notamment par les revenus liés aux activités, aux subventions ainsi qu’aux services de garde administrés par l’organisme.

La période électorale s’est déroulée rapidement avec l’élection ou la réélection de sept administrateurs. Rajiv Bissessur et Richard Caumartin ont été reconduits respectivement aux postes de président et de secrétaire pour des mandats de deux ans. Andrew Ip a été élu trésorier pour un mandat d’un an. Quatre autres administrateurs ont également été élus, et poursuivront leur engagement au sein du conseil, ainsi qu’une nouvelle recrue, Samar El Kasas.

La fin de l’assemblée a toutefois été marquée par des discussions entourant l’avenir de Notre Place. Un membre a présenté une proposition demandant au Cercle de l’amitié, partenaire du complexe scolaire-communautaire, de mettre sur pied un comité chargé d’étudier le protocole d’utilisation des installations, de préparer une proposition officielle et de la soumettre à la communauté francophone pour approbation.

Les échanges ont notamment porté sur certaines préoccupations entourant la gouvernance du site, particulièrement dans un contexte où l’un ou l’autre des partenaires souhaiterait revisiter l’utilisation de certaines infrastructures extérieures. Plusieurs participants ont également soulevé des questions concernant l’accessibilité et la capacité du stationnement advenant l’arrivée de nouvelles activités sportives sur le site.

Au terme des échanges, les membres ont convenu qu’une réflexion communautaire devra être entreprise afin de préserver la vocation francophone du complexe et d’assurer que les décisions brespectent les ententes historiques qui encadrent son utilisation.

-30-

Photo : Le nouveau conseil d’administration. De gauche à droite : Richard Caumartin, Samar El Kasas, Guy Ennis, Rajiv Bissessur (président), Attal Servansing, Andrew Ip et Jean-Jacques Naigum (Crédit : D. Poirier)