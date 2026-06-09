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À l’approche de la Coupe du monde de soccer 2026, une cinquantaine de jeunes francophones d’origine africaine participent à un programme de formation axé sur le leadership, l’engagement citoyen et l’organisation d’activités collectives. Une initiative qui dépasse largement le cadre sportif et mise sur le développement de la relève.

Olaïsha Francis – IJL – Le Métropolitain

Alors que Toronto se prépare à accueillir plusieurs rencontres de la Coupe du monde de soccer, le Club Santé d’Etobicoke a lancé le projet Jeunes ambassadeurs sportifs, une initiative réalisée en partenariat avec la Communauté congolaise de Hamilton.

Destiné à des participants âgés de 7 à 17 ans, ce programme vise à transmettre des compétences qui pourront leur servir bien au-delà du terrain de jeu. Les activités ont débuté début du mois de mai et se poursuivront jusqu’en octobre. Elles permettront aux inscrits d’acquérir des connaissances dans plusieurs domaines liés au développement personnel et à l’implication communautaire.

« L’objectif consiste à former une nouvelle génération capable d’assumer des responsabilités au cours de rassemblements sportifs, culturels ou associatifs. Les modules abordent notamment la connaissance de soi, les aptitudes relationnelles, la coordination d’initiatives locales, le travail d’équipe ainsi que les bases de la gestion de projets », précise Christian Romeo Youdjeu, responsable des communications, du marketing et des relations publiques du Club Santé.

La perspective de la Coupe du monde constitue un contexte particulièrement favorable pour sensibiliser les adolescents à ces enjeux. Les organisateurs souhaitent notamment leur offrir les outils nécessaires afin qu’ils puissent participer activement aux nombreuses activités qui entoureront cet événement international.

D’autres rencontres sont prévues à Hamilton et à Etobicoke au cours du mois de juin avant de se poursuivre durant la saison estivale et à l’automne.

Fondé en 2008, le Club Santé d’Etobicoke est d’abord né d’une passion commune pour le ballon rond. Au fil des années, cette organisation est devenue un important lieu de rassemblement pour plusieurs familles issues de l’immigration franco-africaine dans la grande région torontoise.

Les membres se réunissent régulièrement pour pratiquer leur discipline favorite, et pour favoriser l’entraide, le bien-être et la création de liens durables. L’association organise aussi diverses activités sociales, notamment une journée consacrée à la santé qui marque traditionnellement la fin de l’été.

Des compétitions estivales figurent également à la programmation annuelle. Ces rendez-vous permettent aux participants de tisser des relations avec d’autres clubs de soccer partout au pays, notamment au Québec et en Alberta, où des déplacements sont parfois organisés.

Le projet Jeunes ambassadeurs sportifs s’inscrit dans cette volonté de préparer la relève. À la fin du parcours, chaque participant recevra une attestation reconnaissant les apprentissages réalisés. Les heures de bénévolat accumulées pourront également être comptabilisées dans leur cheminement scolaire.

Grâce à l’appui financier obtenu, les organisateurs assurent le transport des participants, offrent des collations et veillent à ce que chacun puisse participer aux activités.

Parallèlement aux formations, plusieurs rassemblements populaires sont prévus pendant la Coupe du monde. Parmi ceux-ci figure le « Village Afrique » qui doit se tenir le 20 juin sur le terrain du club à Etobicoke à l’occasion d’une rencontre opposant la Côte d’Ivoire à l’Allemagne. Un autre rendez-vous semblable sera organisé à Hamilton par la communauté congolaise le 17 juin.

Pour les responsables du programme, ces célébrations représentent une occasion privilégiée de mettre en pratique les compétences acquises. Plus encore, elles permettront à de jeunes francophones de jouer un rôle actif dans la vie de leur collectivité tout en développant un sentiment d’appartenance durable à leur milieu.

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Photo : Christian Romeo Youdjeu (Crédit : Club Santé d’Etobicoke)