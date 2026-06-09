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Richard Caumartin

La soirée du 29 mai du gala des Prix RelèveON au Design Exchange a été une célébration de « l’audace, du leadership et de l’engagement d’une nouvelle génération de francophones qui contribuent activement au développement économique, social, culturel et communautaire de l’Ontario français, déclarait le président du Club canadien, Olivier Poitier, dans son mot de bienvenue. Cette soirée met en valeur des parcours remarquables, valorise l’implication communautaire et favorise les échanges entre différentes générations de leaders francophones. »

Cinq catégories de prix étaient proposées. Pour les jeunes cadres, c’est Roxalie Lebeau-Hébert qui l’a remporté. Directrice principale des affaires juridiques et gouvernance d’entreprise chez TFO, son parcours lui a permis d’acquérir une expertise unique en droit du divertissement, des affaires et gouvernance.

Chez les jeunes entrepreneurs, Elvine Assouline, cofondateur de Credibled, a remporté la palme. Conférencier sur la cybersécurité et les ressources humaines et membre actif de la communauté d’affaires franco-ontariennes, il incarne un entrepreneuriat ancré dans la tech, l’impact et l’humain.

Frédérick Doucet, avocat bilingue en matière d’enquêtes en milieu de travail et institutionnel, et formateur pour Rubin et Co. LLP a raflé le prix pour jeune professionnel, et Paule Véronique Fouda Mengue celui de leader étudiante. Cette dernière étudie en communications et médias numériques à l’Université de l’Ontario français et est une jeune leader engagée au sein de la communauté francophone. Ambassadrice aux communications numériques et vice-présidente de l’Association étudiante, elle œuvre à valoriser les parcours étudiants et à mobiliser la jeunesse.

Pour la catégorie jeune leader inclusif, le gagnant choisi par le jury est Franck-Maleek Djamat-Dubois, président et fondateur de Kids Connect Africa. À travers cette organisation, il a mobilisé des centaines de jeunes Africains dévoués au Canada, en Côte d’Ivoire et bientôt en France, en créant des espaces de dialogue, de formation et d’impact communautaire. Sa mission est de bâtir la prochaine génération de leaders africains ambitieux et ancrés dans leur identité.

Les cinq lauréats ont reçu un magnifique trophée de verre et un chèque de 1000 $ offert par Desjardins.

Prix héritage

Le moment le plus émouvant de la soirée a été la remise du prestigieux prix du gala RelèveON, le Prix héritage, qui honore une personnalité d’exception dont l’engagement, la carrière et les actions ont laissé une empreinte indélébile sur l’écosystème francophone. Le Club canadien et le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) ont décerné ce prix à Dada Gasirabo, ancienne directrice générale d’Oasis Centre des femmes.

La directrice générale du CFGT, Estelle Duchon, s’est présentée au podium accompagnée de Mme Gasirabo. « C’est un immense honneur pour le CFGT de parrainer ce prix, déclare Mme Duchon. Ce soir, cette reconnaissance prend tout son sens parce qu’elle est remise à Dada Gasirabo, une femme dont le parcours force le respect. Pendant 25 ans, dont 15 années à la direction générale d’Oasis Centre des femmes, elle a contribué à faire de cet organisme un lieu d’accompagnement, de solidarité et d’engagement pour les femmes francophones du Grand Toronto.

« Dada, c’est la capacité à ne jamais lâcher quand les dossiers sont difficiles, quand les enjeux sont sensibles, quand les systèmes résistent. C’est une femme ferme, qui pousse, qui questionne et qui rappelle avec fermeté que nos engagements envers les femmes, envers les personnes vulnérables et les francophones ne sont pas théoriques, ils se traduisent en actions. Elle croit profondément à l’équité, à l’inclusion, à la dignité et à l’accès réel aux services en français, poursuit-elle.

« Ce qui est remarquable, c’est qu’elle continue à s’engager, à transmettre et à donner. C’est cela Dada, une leader qui ne garde pas son expérience pour elle et qui la met au service des autres. Son héritage est donc bien vivant, fait de courage, de rigueur, de solidarité et de transmission. Merci Dada d’avoir ouvert des chemins, parfois dans des contextes difficiles, d’avoir prouvé à tant d’entre nous qu’un leadership véritable, ce n’est pas seulement d’occuper une place, c’est d’utiliser et faire avancer les autres », conclut Mme Duchon.

L’auditoire s’est levé d’un bloc pour ovationner Dada Gasirabo, très émue et honorée de cet hommage. La lauréate a remercié les organisateurs, raconté son parcours et conclu en disant : « Le leadership s’acquiert, on ne naît pas leader, on le devient! » Elle a remercié sa famille et toutes les femmes qu’elle a rencontrées durant son parcours qu’elle qualifie d’alliées aujourd’hui.

Photo : Dada Gasirabo et Estelle Duchon