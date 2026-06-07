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Le gouvernement a officiellement amorcé la construction d’une nouvelle exposition immersive à Toronto. Ce vaste chantier, intégré à la revitalisation de la Place de l’Ontario, vise à transformer le secteur riverain en destination touristique majeure, combinant innovation, découvertes éducatives, divertissement familial et retombées économiques importantes.

Olaïsha Francis

Le gouvernement de Ontario a donné la pelletée de terre officielle de la construction du futur Centre des sciences, un projet présenté comme l’un des éléments phares de la transformation du lieu événementiel sur le boulevard Lakeshore Ouest.

Cette nouvelle infrastructure de 400 000 pieds carrés devrait ouvrir ses portes en 2029. Les autorités provinciales souhaitent en faire une destination accessible toute l’année, centrée sur les sciences, l’éducation, le tourisme et les expériences immersives.

Le premier ministre Doug Ford affirme que cette initiative permettra d’offrir aux familles une expérience modernisée tournée vers l’avenir. « Grâce à des programmes nouveaux et captivants, à des espaces élargis et à des vues spectaculaires sur le lac, le nouveau musée scientifique inspirera la prochaine génération d’enfants et de familles », a-t-il déclaré lors de l’annonce officielle.

Le futur complexe comprendra un bâtiment principal ultramoderne consacré aux expositions interactives, aux ateliers pédagogiques et aux activités pratiques. Des pavillons thématiques entièrement rénovés viendront compléter l’offre scientifique proposée aux visiteurs.

La célèbre Cinésphère fera également l’objet d’une importante modernisation. Le cinéma IMAX bénéficiera notamment d’améliorations acoustiques ainsi que d’une refonte complète de ses espaces intérieurs et extérieurs. Selon la province, cette salle offrira presque deux fois plus de places que l’ancien théâtre OMNIMAX.

Pour Stan Cho, ministre du Tourisme, de la Culture et des Jeux (MTCJ), ce chantier représente une étape importante dans le repositionnement du complexe de divertissement comme destination d’envergure internationale. « Le Centre des sciences de l’Ontario sera une installation de tout premier ordre conçue pour une nouvelle génération », a-t-il souligné.

Au-delà de l’aspect éducatif, le gouvernement met également de l’avant les retombées économiques associées à ce projet d’envergure. La construction et l’exploitation du site devraient générer plus de 1000 emplois dans les domaines du bâtiment, de l’accueil et des services touristiques.

Selon les estimations provinciales, la revitalisation complète du secteur permettra de créer plus de 5700 emplois et contribuera à hauteur de 420 millions $ au produit intérieur brut ontarien durant les travaux.

Une fois terminé, l’ensemble de la Place de l’Ontario pourrait attirer jusqu’à six millions de visiteurs annuellement.

Le réaménagement du site prévoit aussi plus de 50 acres d’espaces publics gratuits, des sentiers accessibles, des aires de jeux, des plages aménagées, des fontaines interactives, une marina modernisée ainsi qu’un amphithéâtre réinventé destiné aux spectacles musicaux.

Les autorités misent également sur l’amélioration du transport collectif afin de faciliter l’accès au futur site. La nouvelle ligne Ontario, reliée à la station Exhibition et au réseau GO, permettra notamment des correspondances rapides à travers le Golden Horseshoe.

À travers cette transformation, le gouvernement ontarien espère faire du secteur riverain un important moteur culturel, économique et touristique pour les décennies à venir.

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Photo : Le premier ministre Doug Ford et son équipe ont procédé à la première pelletée de terre du nouveau Centre des sciences. (Crédit : MTCJ)