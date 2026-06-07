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Chrismène Dorme

Dans une salle remplie de rires, de discussions animées et de plateaux de jeux, Le Cercle de l’amitié a organisé un « après-midi de jeux et d’amis » afin de rapprocher les générations dans une ambiance chaleureuse et conviviale, le dimanche 24 mai à Mississauga.

Pour l’occasion, des bénévoles du secondaire étaient présents pour expliquer les règles de différents jeux. Échecs, jeux de cartes et bingo ont rapidement servi de prétexte à des échanges.

« C’est une activité importante pour les jeunes. Cela les aide à développer de l’empathie », explique Shelly Howe, directrice générale de l’organisme. En effet, au fil des parties, plusieurs participants ont partagé des anecdotes et des souvenirs liés aux jeux, ce qui a permis de créer des conversations spontanées entre générations qui, habituellement, communiquent peu.

Selon la directrice générale, cette rencontre a permis de « briser des stéréotypes des deux côtés ». Les adolescents, souvent peu habitués à échanger avec des aînés, ont peu à peu gagné en confiance, tandis que plusieurs personnes âgées, aussi habituées à rester entre elles, se sont ouvertes naturellement aux discussions.

L’activité a également offert aux adolescents un espace pour vivre pleinement en français dans un environnement accueillant et communautaire. « Cela leur permet de vivre en français dans une communauté chaleureuse, ce qu’ils ne feraient pas nécessairement avec des jeunes de leur âge », ajoute Mme Howe.

L’un des moments marquants de l’après-midi fut lorsqu’un adolescent, habituellement plus réservé et qui a des difficultés à communiquer, a pris l’initiative d’expliquer un jeu aux participants. Une petite victoire qui illustre parfaitement l’impact positif de ce type d’initiative.

Du côté des aînés, la satisfaction était évidente. Encouragé par le succès de cette première rencontre, le Cercle de l’amitié souhaite désormais multiplier ce genre d’activités intergénérationnelles. L’organisme prévoit notamment de futures rencontres autour des nouvelles technologies et de la cuisine, afin que les deux générations puissent continuer à apprendre et à s’entraider.

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Photo : Élèves et aînés jouent aux échec (Crédit : Cercle de l’amitié)