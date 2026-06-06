[adrotate banner="100 "

TFO a célébré une performance sans précédent dans sa propre histoire lors du Gala des Prix d’excellence de l’Alliance médias jeunesse (AMJ) à Montréal le 26 mai, remportant trois grands honneurs pour ses productions originales. Cette réussite fait suite à un nombre record de 20 nominations pour le média francophone.

Menées en étroite collaboration avec les créateurs d’ici, les trois productions originales primées sont : Gang de hockey (ATO Média Inc., TFO), #Couleurs du Nord (Lopii Productions Inc., Radio-Canada, TFO) et Rebelles (Space Pirates, TFO). Ce succès partagé confirme la force des partenariats de TFO et la place unique qu’occupent ces histoires enrichissantes dans le quotidien des francophones.

« Atteindre un sommet historique de 20 nominations et repartir avec ces 3 honneurs est extrêmement significatif pour TFO. En nous décernant deux Prix coup de coeur, le public confirme l’impact de nos histoires dans son quotidien. Ce succès, complété par un prix d’excellence, prouve que nos contenus atteignent leur but d’inspirer et d’accompagner à travers des récits authentiques. C’est la preuve que la création francophone est une valeur sûre à l’échelle nationale », déclare Xavier Brassard-Bédard, PDG de TFO.

Les lauréats de TFO

Le Prix d’excellence pour la meilleure série télévisée ou websérie –contenu à valeur aspirationnelle est allé à « La reprise du match » – Gang de hockey – Saison 2 (ATO Média Inc. et TFO). Cette série poignante plonge au coeur de l’ultime saison de l’équipe La Vallée, où la glace devient le miroir des ambitions. Elle capture avec finesse le cheminement des jeunes femmes, entre la passion du sport, l’éveil des rêves professionnels et les murmures de la transition vers la vie adulte.

Le Prix Coup de coeur jeunesse (6-12 ans) a été reçu pour « Bienvenue à Mattagami First Nations! » – #Couleurs du Nord (Lopii Productions Inc., TFO et TOU.TV Radio-Canada), une immersion délicate et lumineuse dans les communautés autochtones de l’Ontario et du Canada.

Cet épisode, plébiscité par le public, a tissé un lien profond d’engagement et d’ouverture, invitant au respect des réalités ancestrales avec une sincérité touchante.

Enfin, « Les soeurs Desloges » – Rebelles (Space Pirates et TFO) a mérité le Prix Coup de coeur des ados. L’animation se fait ici mémoire vive. Cet hommage redonne souffle aux récits oubliés de femmes canadiennes qui, par leur audace, ont défié l’injustice. L’histoire des sœurs Desloges résonne comme un cri pour la préservation de l’éducation en français, un héritage farouchement défendu.

Félicitations à tous les artisans de TFO ainsi que les producteurs indépendants partenaires.

Source et photo (TFO) : Au micro, Renée de Sousa, productrice et réalisatrice de Rebelles