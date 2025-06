Richard Caumartin

Le gala des Prix RelèveON était présenté le 12 juin au Salon Appel de Toronto en présence de nombreux invités, des membres du Club canadien et leaders de la communauté, ainsi que tous les finalistes dans les catégories Jeune cadre, Jeune leader inclusif, Jeune professionnel, Jeune entrepreneur, Jeune leader étudiant et du Prix hommage Stéphane Teasdale.

C’est la comédienne et chanteuse Nathalie Nadon qui animait cette huitième édition, une soirée festive qui célébrait l’excellence et le leadership de la jeunesse francophone en Ontario. Elle a d’entrée de jeu donné la parole au président du Club canadien, Olivier Poitier, au député et adjoint parlementaire à la ministre des Affaires francophones, Stéphane Sarrazin, et à la vice-présidente, commercial et industriel, santé, franchise et transferts d’entreprises chez Desjardins Ontario, Mylène Blanchard, partenaire officiel des Prix RelèveON.

Les lauréats des Prix sont Yasmine Zemni (Jeune leader étudiant), Georges S. Nana (Jeune leader inclusif), Laurence Dutil-Ricard (Jeune professionnelle), Charles Anifowose (Jeune entrepreneur) et Reina Skaff (Jeune cadre).

Un moment touchant de cette soirée a certes été la remise du Prix hommage Stéphane Teasdale à Jean Bouchard pour son engagement exceptionnel. Cette distinction prestigieuse reconnaît son apport indélébile à la communauté francophone à travers son dévouement pour l’éducation et son engagement envers le développement de la Communauté du Trille blanc.

« Visionnaire et leader passionné, M. Bouchard a marqué des générations par la création et la direction d’écoles en Ontario et en Alberta, contribuant ainsi à l’épanouissement de l’éducation francophone. Son leadership inspirant, sa capacité à mobiliser et à innover ont renforcé les fondements de notre identité culturelle. En tant que mentor, il a su inspirer de jeunes esprits en les guidant vers des avenirs prometteurs », déclare la fille de Stéphane Teasdale, Elizabeth, venue du Québec pour lui remettre le prix.

« Je remercie la famille Teasdale et j’espère que je serai à la hauteur de ce prix, déclare Jean Bouchard, visiblement très ému. Il faut rêver dans la vie et exécuter. Le rêve qui m’est tombé dessus il y a sept ans est arrivé avec la mort de mon fils. C’est lui qui est mon inspiration aujourd’hui. Philippe est derrière tout le travail que j’ai fait avec l’équipe de la Communauté du Trille blanc pour notre projet du village francophone, une initiative qui n’a aucun équivalent ailleurs au pays. Nous avons acheté le terrain et allons construire ce village, pas juste pour nous, mais pour tous les francophones de la région. » Son fils Guillaume et sa fille Marie-Michèle Sorensen étaient sur place pour ce vibrant hommage à leur père.

Près de 300 convives ont participé à cette soirée et l’un d’entre eux a mérité le grand prix du gala avec l’achat de son billet d’entrée, soit le tirage pour gagner un séjour tout inclus pour deux personnes au Club Med Québec à Charlevoix d’une valeur de 2700 $.

Félicitations à tous les récipiendaires!

Photo : De gauche à droite : Olivier Potier, Elizabeth Teasdale, Jean Bouchard, Geneviève Grenier, Marie-Lison Fougère et Robert Cohen