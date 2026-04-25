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Alexia Grousson

Depuis une quarantaine d’années, Français du monde réunit des citoyens français établis hors de France autour de valeurs communes telles que la justice sociale, le pluralisme, la tolérance, la démocratie et la solidarité.

Créée à Paris en 1980 et reconnue d’utilité publique, l’association représente les Français de l’étranger auprès des institutions. Elle cherche aussi à renforcer les liens entre les communautés et à encourager les échanges culturels.

La section de Toronto, fondée au début des années 2000, s’inscrit dans cette mission. Elle accueille les Français de la région ainsi que toutes les personnes intéressées par la culture française. « Notre rôle est à la fois de relayer certains services auprès des Français de l’étranger, de créer un lien et faire en sorte que leurs droits soient respectés », explique son président, Olivier Giffaud. Il ajoute que l’organisme permet aussi de partager des conseils, de découvrir des activités et de rencontrer de nouvelles personnes dans une ambiance conviviale.

Français du monde propose une programmation régulière, construite à l’écoute des attentes de ses adhérents. Un rendez-vous est ainsi organisé chaque mois, et qui alterne événements récurrents et nouvelles initiatives. Parmi les moments phares figurent la galette des rois en janvier, la Chandeleur en février ou encore une soirée raclette en mars.

Au printemps, les célébrations de Pâques s’accompagnent d’évocations historiques autour de la mémoire de Vimy. À cela s’ajoutent des rencontres informelles comme les apéros, particulièrement prisés depuis la période postpandémique, où le besoin de se retrouver et d’échanger s’est fait plus ressentir.

L’organisme ne manque pas de projets pour les mois à venir. Un barbecue est prévu en juin, suivi d’activités estivales telles que des parties de pétanque en juillet. Des partenariats culturels avec des initiatives liées au cinéma francophone sont également en cours afin d’élargir l’offre et de renforcer la visibilité du groupe.

Derrière cet engagement collectif se trouvent des motivations personnelles fortes. « J’ai toujours voulu m’impliquer dans la communauté et me rendre utile », confie M. Giffaud. Il explique que c’est l’accueil chaleureux qu’il a reçu en arrivant ici et l’esprit du groupe qui l’ont incité à s’engager davantage.

Toutefois, l’association fait face à des défis bien réels, tels que le manque de bénévoles et la hausse des coûts qui compliquent l’organisation d’activités tout en maintenant leur accessibilité. Malgré ces contraintes, Français du monde entend poursuivre son développement et élargir son public, en particulier auprès des familles.

L’adhésion reste simple, il suffit de participer à un événement. Si l’expérience plaît, il est ensuite possible de s’inscrire en ligne et de payer une cotisation. Une démarche qui s’inscrit dans une volonté plus large de faire vivre, loin de la France, les valeurs de « liberté, égalité, fraternité » à travers un engagement citoyen concret et inclusif.

Photo : Des membres ont participé à la soirée raclette. (Crédit : FDM)