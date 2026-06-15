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Olaïsha Francis

Face aux défis liés au recrutement et à la rétention du personnel enseignant de langue française dans la province, l’Université de l’Ontario français (UOF) et le Conseil scolaire Viamonde (CSV) ont choisi de mettre leurs forces en commun. Le 26 mai, ils ont officialisé un protocole de collaboration destiné à favoriser la formation, l’accompagnement et l’intégration de la relève pédagogique au sein des écoles de langue française.

Cette entente repose sur une vision partagée qui est de rapprocher davantage les futurs diplômés universitaires des réalités vécues dans les établissements scolaires. Grâce à ce partenariat, les étudiants inscrits au programme de baccalauréat en éducation de l’UOF pourront effectuer des stages dans les écoles du CSV, leur offrant ainsi une immersion concrète dans le milieu de l’enseignement en français.

Les signataires souhaitent toutefois aller bien au-delà de la formation pratique. Le protocole prévoit également la création d’occasions de perfectionnement destinées aux membres du personnel déjà en poste. Des microcertifications, des qualifications additionnelles ainsi que diverses formations spécialisées seront développées afin de répondre aux besoins évolutifs du secteur de l’éducation.

L’initiative comprend aussi la réalisation de projets de recherche-action afin d’explorer de nouvelles approches pédagogiques et de mieux comprendre les enjeux auxquels sont confrontées les communautés scolaires francophones. Des ateliers, des rencontres professionnelles, des activités de réseautage et de recrutement viendront compléter cette démarche.

Le 2 juin, l’UOF a également signé un partenariat avec le Conseil scolaire catholique (Csc) MonAvenir. « Cette alliance nous permettra non seulement de soutenir le développement professionnel de notre personnel, mais aussi d’attirer et d’accompagner une nouvelle génération d’enseignants francophones engagés envers la réussite et le bien-être de chaque élève », affirme Nicole Mollot, directrice de l’éducation au Csc MonAvenir.

De son côté, Normand Labrie, recteur et vice-chancelier de l’UOF, estime que le rapprochement entre le monde universitaire et le terrain scolaire constitue une réponse concrète aux besoins actuels du système éducatif francophone. Selon lui, le partenariat contribuera à créer un véritable écosystème où la formation, l’innovation et la collaboration pourront se nourrir mutuellement au bénéfice des communautés francophones de l’Ontario.

Un comité de pilotage composé de représentants des deux organisations sera chargé d’assurer le suivi du protocole et d’orienter les projets. À travers cette démarche, l’UOF, le CSV et MonAvenir espèrent renforcer durablement le réseau de l’éducation en français et contribuer à la vitalité de la francophonie ontarienne pour les années à venir.

Photo: Signature du partenariat avec le Csc MonAvenir et sa directrice de l’éducation Nicole Mollot (au centre) (Crédit : UOF)