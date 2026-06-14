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Alexia Grousson

À quelques jours du lancement de la Coupe du monde de la FIFA, les organismes SenOntario et la Fédération Tricolore de Toronto ont donné un avant-goût de l’événement en organisant, le samedi 30 mai, un match amical communautaire opposant une équipe représentant la France à une formation aux couleurs du Sénégal.

Disputée sur le terrain de soccer des écoles secondaires Toronto Ouest et Saint-Frère-André, cette rencontre visait avant tout à célébrer le soccer comme vecteur de rapprochement entre les communautés francophones de la région. Inspirée du futur affrontement officiel entre les sélections nationales de la France et du Sénégal lors du Mondial 2026, l’initiative soulignait les valeurs de respect, de diversité, de convivialité et de passion sportive.

« Nous voulions faire notre version du premier match de l’équipe de France contre le Sénégal. Il y a beaucoup de supporteurs des deux équipes ici et nous nous sommes dit : pourquoi ne pas organiser un match amical pour rassembler les deux communautés francophones autour de la passion du soccer? », explique Serge Paul, membre du conseil d’administration de la Fédération Tricolore.

Les préparatifs ont débuté en milieu d’après-midi avec l’aménagement du terrain. Avant le coup d’envoi, donné à 16 h, les hymnes nationaux des deux pays ont été interprétés et les drapeaux français et sénégalais ont été déployés sur le terrain. La rencontre, disputée en deux périodes de 30 minutes sous la supervision d’un arbitre officiel, s’est soldée par une victoire de la France, 3 buts contre 2.

Plus de 40 joueurs ont participé à l’activité précédée d’une séance d’entraînement. Dans les gradins, une centaine de supporteurs arboraient fièrement drapeaux et maillots aux couleurs de leur équipe. Le Conseil scolaire Viamonde a également contribué à l’organisation en offrant des rafraîchissements aux participants.

Selon Serge Paul, l’engouement a rapidement dépassé les attentes. « Nous avons contacté plusieurs personnes et créé un événement en ligne. Les équipes se sont remplies vraiment rapidement », souligne-t-il.

L’un des aspects marquants de la journée a été la diversité des participants. Bien que les équipes représentaient symboliquement la France et le Sénégal, les joueurs provenaient d’horizons variés.

« Je m’attendais à voir uniquement des Français ou des Sénégalais sur le terrain, mais il y avait des participants de partout, des Mexicains, des Anglais et d’autres nationalités. Même dans l’équipe de France, il y avait des gens issus de différentes régions. C’était une belle représentation de l’Hexagone, et de toute la francophonie. C’était véritablement un événement communautaire qui a rassemblé des personnes autour d’une même passion », ajoute Serge Paul.

À l’issue de la rencontre, tous les participants ont reçu une médaille en souvenir de cette première édition. Pour les organisateurs, un des succès de l’activité était l’ambiance familiale qui a régné tout au long de la journée.

« Nous sommes très satisfaits. Des familles sont venues avec leurs enfants pour vivre une activité en français à Toronto dans une atmosphère détendue et conviviale. Certains sont restés après le match pour continuer à jouer ensemble, d’autres ont pris le temps de discuter et de faire connaissance. Plusieurs demandent déjà un match retour, et d’autres communautés ont manifesté leur intérêt pour organiser des rencontres similaires », ajoute le responsable du tournoi.

Cette initiative s’inscrit dans une réflexion plus large sur la manière dont les communautés locales souhaitent vivre la Coupe du monde à Toronto. Face aux coûts élevés des billets et aux contraintes associées aux zones de rassemblement officielles, plusieurs organismes privilégient la création d’espaces communautaires accessibles et chaleureux.

Dans cet esprit, la Fédération Tricolore de Toronto déploiera sa « zone des fans » francophones avec la Maison des Bleus installée au restaurant Ricarda’s. Le lieu accueillera les supporteurs lors des matchs de groupe de l’équipe de France, notamment contre le Sénégal le 16 juin, l’Irak le 22 juin et la Norvège le 26 juin.

« Tous les fans seront les bienvenus. La capacité est d’environ 150 personnes et l’accès se fera selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les parties auront lieu en semaine, entre 15 h et 17 h. Nous voulons recréer une véritable ambiance française avec l’appui de partenaires francophones afin de rassembler la communauté autour de la même passion pour ce sport », conclut Serge Paul.

Photo : L’équipe représentant la France (Crédit : Hadley Foucher)