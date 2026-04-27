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Dans le cadre du programme Élan, dédié à l’accompagnement vers l’emploi, Oasis Centre des femmes propose à un groupe de femmes à Brampton et Toronto des cours d’informatique pensés pour développer leur autonomie et renforcer leur confiance. Au fil des ateliers, chacune développe ses compétences, apprivoise les outils du quotidien et avance à son rythme dans un monde de plus en plus numériques. Un espace d’apprentissage convivial, bienveillant et accessible à tous les niveaux.

Photo : Quelques participantes et Édith Taki (à l’extrême droite), animatrice des ateliers (Crédit : OCF)