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Le Collège Boréal a organisé plusieurs « 5 à 7 » rassemblant partenaires communautaires, représentants politiques et membres de la francophonie locale des diverses régions du Centre-Sud-Ouest. Ces activités s’inscrivaient dans les célébrations de son 30e anniversaire et visait à offrir des espaces d’échanges, de reconnaissance et de rencontres.

La tournée a débuté en novembre dernier alors qu’une trentaine d’employés du Collège Boréal se sont joints au Sommet financier francophone, organisé par le Club canadien de Toronto les 28 et 29 octobre au Vantage Venues. Puis le 8 novembre, les dirigeants se sont joints à la troisième édition de la Journée d’accueil des nouveaux arrivants à Hamilton, qui s’inscrivait dans la Semaine nationale de l’immigration francophone.

Le 4 mars, le campus du Collège Boréal, en partenariat avec le Club Richelieu Windsor a proposé un « 5 à 7 » convivial et le lendemain à London, une réception s’est ouverte aux bureaux du centre-ville de l’organisme par plusieurs allocutions dont celle du président du Collège, Daniel Giroux. Il a souligné le chemin parcouru par Boréal ainsi que ses principales réussites, tout en évoquant les perspectives pour la suite. « Je suis très fier du chemin parcouru par nos équipes et nos employés. Ils sont le noyau du Collège. Leur passion et leur engagement font toute la différence. »

La tournée s’est terminée après un arrêt au Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton. L’établissement compte aujourd’hui 34 sites répartis dans 27 communautés ontariennes.