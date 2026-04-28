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Chrismène Dorme

La relève francophone a pris la parole avec assurance et créativité à l’occasion de la 49e édition du Concours d’art oratoire Richelieu, tenue le 22 avril à l’Université de l’Ontario français. Organisée par le Club Richelieu Toronto, la rencontre a de nouveau célébré l’éloquence des élèves dans un cadre stimulant, où la langue française est à la fois outil d’expression et vecteur de confiance en soi.

Devant un public composé de parents, d’enseignants et de partenaires, 13 participants se sont succédé sur scène, mêlant enthousiasme et nervosité, car s’exprimer en public reste un exercice exigeant que le concours cherche justement à apprivoiser chaque année. « Le but avant tout est de donner une chance aux élèves de s’exprimer devant un public et d’affirmer leurs idées », résume le président du Club, Michel Tremblay.

Cette année, huit écoles issues des réseaux catholique et public ont participé à la compétition, soutenue par plusieurs partenaires, dont les conseils MonAvenir et Viamonde, la Caisse Desjardins, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario et le Collège La Cité.

La diversité des prestations a marqué les esprits. Entre un discours imaginé comme un discours de remerciement aux Oscars et une réflexion originale sur l’éternelle question « L’œuf ou la poule? », les jeunes orateurs ont su captiver leur auditoire. Une richesse thématique saluée tant par le public que par le jury, composé de Normand Babin, Nicole Cloutier, Jocelyn Gauthier, Gabriel Osson et Benjamin Sourrisseau, qui ont évalué les performances avec rigueur, tant la qualité des interventions rendait les décisions difficiles.

Au fil des années, le concours a su évoluer pour mieux répondre aux attentes des jeunes. Ainsi, la catégorie « mise en scène », introduite récemment, reflète leur désir de créer collectivement. « Les jeunes veulent faire des choses ensemble », souligne Michel Tremblay. Cette initiative porte déjà ses fruits : cinq équipes ont participé à cette même catégorie en 2026.

En effet, trois grandes catégories structuraient la compétition : discours, expression dramatique et mise en scène. Parmi les finalistes, Lucas Hulin-de-Chaillé (école Saint-Frère-André) s’est distingué dans la catégorie Discours, Adam Schneider (école Michelle-O’Bonsawin) en Expression dramatique, et le trio Franco Robledo-Moschetto, Jayjay Luluba et William Silea (école Mgr-de-Charbonnel) en Mise en scène.

Les lauréats ont reçu des bourses de 100 $, tandis que les autres participants ont été récompensés par des bourses de 50 $ , ce qui souligne l’importance de valoriser l’engagement de chacun.

La soirée a également été marquée par la présence de Pierre Gravel, membre fondateur du Club Richelieu et initiateur du concours. Une reconnaissance spéciale lui sera rendue lors de la 50e édition, déjà très attendue.

À l’aube de ce jubilé, le Concours d’art oratoire confirme son rôle essentiel dans la promotion de la langue française et le développement de la confiance chez les jeunes, une prise de parole à la fois.

Photo : Les participants de la 49e édition du Concours d’art oratoire (Crédit : CRT)