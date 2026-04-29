[adrotate banner=" "

Chrismène Dorme

Le réel s’invite sur grand écran avec force et émotion. Jusqu’au 3 mai, le festival Hot Docs transforme Toronto en capitale mondiale du documentaire, avec pour objectif d’offrir au public une plongée saisissante dans des histoires vraies venues des quatre coins du globe.

Pour sa 33e édition, le festival propose une programmation ambitieuse de 115 films issus de 51 pays, dont le Canada, et explore des thématiques aussi actuelles que la justice sociale, des récits de migration et de résilience, l’amitié ou l’amour à l’ère de l’intelligence artificielle, ou encore le vieillissement. Courts et longs métrages se côtoient dans cette vitrine incontournable du cinéma documentaire, portée notamment par une nouvelle génération de cinéastes indépendants canadiens.

Au cœur de cette programmation foisonnante, plusieurs œuvres francophones se démarquent par la richesse de leurs récits et la puissance de leurs regards.

Avec Indivisum: Legacies Adrift, Katia Café-Fébrissy signe un documentaire intime et engagé, présenté les 30 avril et 1er mai. La réalisatrice retourne en Guadeloupe pour renouer avec sa famille et comprendre des conflits d’héritage. Sur place, elle découvre de nombreuses maisons abandonnées et recueille les témoignages de femmes confrontées à des ruptures similaires, ce qui transforme son voyage personnel en une enquête collective poignante.

Dans Kindergarten, Jean-François Caissy capte avec sensibilité les premières étapes de la vie. Le film observe les apprentissages fondamentaux de la petite enfance — bouger, manger, interagir — et révèle toute la complexité de ces moments fondateurs souvent sous-estimés.

Autre regard marquant, Les Habitants de Maureen Fazendeiro, projeté les 2 et 3 mai, s’inscrit dans un cinéma des migrations sensible et engagé. Le film suit un groupe de Roms installé en banlieue parisienne, menacés d’expulsion, soutenus par un collectif de femmes. Structuré sous forme de lettres, il brosse un portrait poignant de solidarité et de résilience.

Enfin, Vegapolis de Micha Barban Dangerfield, à découvrir les 30 avril et 1er mai, plonge dans l’univers d’une patinoire emblématique de Montpellier en France. Derrière ce lieu de loisirs, le film révèle un espace de socialisation où se construisent amitiés, premiers amours et aspirations d’avenir chez les adolescents.

Des récits intimes aux enjeux collectifs, ces films témoignent de la diversité et de la vitalité du cinéma documentaire francophone. Familles en quête de mémoire, enfants qui découvrent le monde, migrants en lutte pour leur dignité ou jeunesse en pleine construction : chaque œuvre offre une immersion dans des réalités humaines fortes et universelles.

Le festival se conclura en beauté avec la remise du Prix du public Rogers. Le long métrage canadien le plus populaire recevra une bourse de 50 000 $, ce qui souligne ainsi l’importance du regard du public dans la reconnaissance des œuvres.

Plus qu’un simple événement cinématographique, Hot Docs s’impose comme un espace de réflexion et de dialogue, où le réel, dans toute sa complexité, trouve un écho puissant sur grand écran.

Photo : Les Habitants de Maureen Fazendeiro (Crédit: Hot Docs)