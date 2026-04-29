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Olaïsha Francis

À Toronto, entre les barres parallèles et les cahiers d’école, Sonson Chrétien trace son chemin avec une idée bien à lui de la réussite, pas forcément celle que l’on associe aux podiums. « Être un champion, c’est donner le meilleur de moi-même, dit-il simplement. Même si je ne gagne pas, c’est une victoire. »

À 16 ans, il fait partie des visages de la série Champions, diffusée sur TFO. La production Wookey Films suit, pendant un an, de jeunes athlètes francophones à travers le pays, en mettant l’accent sur leur quotidien bien plus que sur leurs seules performances.

Rien ne prédestinait particulièrement Sonson à la gymnastique puisque c’est à l’âge de 12 ans, qu’il fait ses premiers pas dans un gymnase. Diagnostiqué avec un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, ce jeune francophone de Toronto cherche alors un espace pour canaliser son énergie et améliorer sa concentration.

« Mes parents m’ont initialement inscrit à des cours récréatifs puis j’ai commencé à aimer ça de plus en plus », raconte-t-il. Rapidement, il passe du loisir à la compétition. Aujourd’hui, il s’entraîne cinq fois par semaine et vient tout juste d’accéder à un niveau compétitif supérieur — une étape importante dans un parcours encore en construction.

Derrière les performances, il y a aussi les ajustements du quotidien. Concilier école et sport de haut niveau n’a rien d’évident. « Cette année, c’était très difficile de rester à jour avec mes cours », reconnaît-il. Cet élève de l’école Toronto Ouest souligne toutefois l’appui de ses enseignants qui lui accordent du temps pour se rattraper.

Le soutien familial joue aussi un rôle clé. Présents lors des compétitions, ses proches veillent à alléger la pression. « Ils font tout pour m’encourager, pour que je ne sois pas stressé », explique celui qui admet ressentir le trac avant certaines épreuves.

Dans un environnement majoritairement anglophone, la langue reste un défi. « Parfois, c’est difficile de communiquer certaines choses avec les entraîneurs », dit-il. Trouver ses mots en anglais technique n’est pas toujours évident, même si la présence d’un entraîneur francophone lui permet de garder ses repères.

Le regard des autres

Pendant un an, la production a suivi son quotidien, entre entraînements, compétitions et vie personnelle. De nature réservée, Sonson avoue ressentir une certaine pression lorsqu’il est observé. L’expérience télévisuelle n’a fait qu’amplifier cette réalité, du moins au début. Caméras, équipe de tournage, attention accrue était un contexte loin de sa zone de confort. « Avec le temps je me suis habitué, dit-il. Ça m’a vraiment aidé. Maintenant, je suis moins timide devant les foules. » Un apprentissage inattendu, qui dépasse largement le cadre sportif.

Pour la réalisatrice Mylène Simard, ce type d’évolution est au cœur du projet. « Le sport donne une structure, mais ce qu’on veut raconter, ce sont les histoires humaines. C’est presque plus important de montrer les défis que les moments de réussite », explique-t-elle. Une approche qui correspond bien à l’histoire de Sonson, faite de persévérance et d’adaptation.

Produire une telle série représente toutefois un défi logistique important : quatre jeunes, plusieurs villes, des calendriers chargés et des compétitions à filmer. « Il faut être flexible en permanence », note la réalisatrice, qui insiste aussi sur l’importance du respect des jeunes et de leur rythme.

Originaire du Manitoba, elle voit dans Champions une réponse à un manque criant de représentation. « Les jeunes francophones en milieu minoritaire sont constamment exposés à du contenu anglophone. On veut qu’ils se reconnaissent à l’écran, qu’ils voient qu’ils peuvent exceller. »

Malgré les obstacles, le jeune gymnaste garde le cap. Ses objectifs sont déjà bien définis puisque Sonson souhaite atteindre les niveaux national et international. Dans chaque entraînement, chaque compétition, chaque difficulté surmontée, il construit sa propre définition du succès. Et dans son cas, être un champion, c’est d’abord continuer d’avancer.

Photo : Sonson Chrétien (Courtoisie : famille Chrétien)