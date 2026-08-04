À Vaughan, la lecture en français prend vie tout l’été

Dans le Grand Toronto, le Festival de livres et d’auteurs invite les jeunes à explorer la richesse de la littérature franco-canadienne à travers des lectures captivantes, des rencontres avec des auteurs et des activités interactives qui nourrissent le plaisir de lire et contribuent à faire rayonner la francophonie.

Chrismène Dorme – IJL – Le Métropolitain

Les vacances d’été sont souvent synonymes de pause… même pour la lecture. Pour éviter que les jeunes délaissent le français pendant cette période, le Centre de ressources Bathurst Clark de la Bibliothèque publique de Vaughan a lancé, début juillet, son premier festival du genre, une formule qui transforme le traditionnel club de lecture en une expérience interactive.

Jusqu’au 18 août, les jeunes de la 2e à la 8e année sont invités à se retrouver chaque mardi pour découvrir un nouvel ouvrage, participer à des activités et échanger avec d’autres lecteurs. Le programme repose sur une sélection de 30 livres répartis entre les Prix Peuplier, Mélèze et Tamarac, qui mettent à l’honneur des œuvres de littérature jeunesse canadienne-française adaptées à différents âges et niveaux de lecture.

« Nous voulons faire lire les enfants, et en français », résume Luisa Esposito-Karantakis, bibliothécaire responsable du programme.

L’initiative s’adresse autant aux élèves des écoles francophones et des programmes d’immersion qu’aux lecteurs qui découvrent encore la langue française. Pour Mme Esposito-Karantakis, l’important est d’adapter les activités à chacun.

« Un enfant de quatre ans est venu. Il ne parlait pas du tout français. Je lui ai lu un livre, puis je le lui ai traduit en anglais », explique-t-elle. Selon elle, cette approche permet aux apprenants anglophones de découvrir le français dans un environnement accueillant.

Au-delà de la lecture, chaque rencontre comprend des activités de compréhension, des jeux de société et des exercices de vocabulaire. « Lors d’une séance, nous avons discuté du mot papeterie, même avec les parents », raconte la bibliothécaire.

Les participants découvrent également les auteurs grâce à des rencontres virtuelles. « Pour le moment, ce sont des visites virtuelles, mais les élèves apprécient beaucoup ces échanges », souligne-t-elle.

Les livres proposés ont été sélectionnés dans le cadre du Festival de la forêt de la lecture, un programme soutenu par l’Association des bibliothèques de l’Ontario. Pour Luisa Esposito-Karantakis, il est essentiel de mettre de l’avant des œuvres créées par des auteurs francophones.

« Ce ne sont pas seulement des livres en anglais traduits en français. Nous voulons promouvoir la francophonie au Canada et en Ontario. »

Au-delà de son aspect littéraire, le festival vise aussi à maintenir la pratique du français pendant l’été et à créer des liens entre les jeunes. « C’est important de continuer à lire pendant les vacances, de pratiquer le français. Il y a aussi un aspect social : le fait de s’amuser aide à tisser des liens et de se rendre compte que le français, ce n’est pas seulement à l’école », précise-t-elle.

Fort de cette première expérience, le réseau de bibliothèques souhaite déjà poursuivre l’aventure. Les prochaines sélections de livres seront dévoilées à l’automne, avec l’ambition d’offrir, à terme, une programmation encore plus riche. Une façon de faire de la bibliothèque un véritable lieu de rencontre où la langue française continue de s’épanouir, même pendant les vacances.

-30-

Photo : Deirdre McNamee (à gauche) et Luisa Esposito-Karantakis (Crédit : Vaughan Public Libraries)