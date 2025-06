Denis Poirier

Le samedi 7 juin, des membres du Cercle de l’amitié étaient de retour dans le jardin de l’organisme pour poursuivre le projet « Cultivons l’amitié », lancé en juin 2024 grâce à une subvention du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Cette initiative avait permis à une trentaine de bénévoles, en collaboration avec Deborah Kenley, Brendan Gallant et Ashley Cramer du programme Greening Corporate Grounds de l’Office de protection de la nature de Credit Valley Conservation (OPNC), de planter des centaines de plantes devant le centre communautaire.

Un an après les premières plantations, le jardin de l’amitié a bien fleuri. Il ne restait qu’à le border de jeunes cèdres et à désherber les différentes plates-bandes afin d’en améliorer l’esthétique et d’en faire un lieu encore plus convivial. Par une journée ensoleillée, plusieurs aînés de la communauté sont venus s’y asseoir pour encourager la vingtaine de bénévoles qui ont prêté main-forte pour finaliser cet aménagement.

Ce qui rend ce projet particulièrement remarquable, c’est que les plantes choisies pour le jardin sont indigènes : elles s’adaptent naturellement à l’environnement, cohabitent harmonieusement avec le bassin, les oiseaux et les insectes, et contribuent à nourrir l’écosystème local tout en demandant de moins en moins d’entretien au fil du temps. Pour encadrer les travaux, les représentants de l’OPNC, Deborah Kenley et Brendan Gallant, étaient présents aux côtés de Sarah Kupferschmidt, directrice générale du Cercle de l’amitié, du nouveau coordonnateur Anis Labib et de Lauraine Côté, l’instigatrice du projet.

« Nous poursuivons cette belle initiative lancée l’an dernier, fruit d’un magnifique partenariat entre le Cercle de l’amitié et Credit Valley Conservation, explique Mme Kenley. Il nous restait des fonds pour le projet, alors nous avons décidé d’aménager une haie entre le jardin et le stationnement du Centre — une sorte de petite barrière végétale pour offrir un peu plus d’intimité, surtout que l’intersection des chemins Derry et Meadowvale est très passante. »

Ce jour-là, des cèdres et quelques arbustes ont été plantés, accompagnés de travaux de sarclage et d’entretien. Il ne reste maintenant qu’à profiter pleinement de ce coin de verdure, devenu un véritable havre de paix.

Lieu de ressourcement et de rencontres, le jardin de l’amitié symbolise le lien harmonieux entre la nature et la communauté. Il accueille non seulement les aînés pour des activités extérieures, mais l’ensemble de la francophonie régionale, qui y trouve un espace paisible au cœur de Peel.

Photo : Brendan Gallant montre aux bénévoles comment planter des cèdres.