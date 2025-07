Richard Caumartin

Les dirigeants du Collège La Cité ont remis le 17 juin les diplômes aux 55 finissants du campus de Toronto. Ces diplômés proviennent de cinq programmes, soit l’Éducation en services à l’enfance, l’Éducation en services à l’enfance pour personnes ayant de l’expérience de travail, Autisme et sciences du comportement, Pratiques en administration des affaires et Préposé aux services de soutien personnel (PSSP).

Il est important de souligner qu’il s’agit d’une année record pour le Collège avec un total de 3470 finissants dans l’ensemble de son réseau provincial. La cérémonie a notamment été marquée par la remise d’un Prix d’excellence à Julie Malezieux, diplômée du programme Éducation en services à l’enfance, qui a suivi sa formation à distance à partir du Yukon grâce à un partenariat entre La Cité et le Collège Nordique. Jointe par visioconférence pendant la cérémonie, Mme Malezieux termine ses études avec l’objectif d’ouvrir une garderie francophone au Yukon.

La remise des diplômes à la toute première cohorte d’étudiants du programme PSSP formée dans des « classes vivantes » au Foyer Richelieu, à Welland, a représenté un autre moment fort de la cérémonie. Cette initiative, portée par l’engagement du Foyer Richelieu et de la communauté, vise à répondre à d’importants besoins de main-d’œuvre francophone dans le secteur des soins de longue durée dans la région, en offrant une formation pratique en milieu de travail.

Lynn Casimiro, présidente-directrice générale de La Cité, a procédé à la remise des diplômes aux finissants de Toronto. Après la cérémonie, Malika Tair, diplômée avec distinction du programme Éducation en services à l’enfance a prononcé le discours d’adieu, témoignage de l’impact que La Cité a eu dans sa vie.

« Ce soir représente bien plus que l’obtention d’un diplôme, dit-elle, c’est l’aboutissement d’un parcours de persévérance, de transformation et d’engagement. Quand je suis arrivée au Canada il y a sept ans, tout était nouveau pour moi. J’avais déjà complété mon parcours universitaire en Algérie, mon pays natal. Et ici, tout recommençait. Comme j’ai décidé de retourner aux études, La Cité était la première porte qui s’est ouverte à moi et j’en suis très reconnaissante. Ici, j’ai trouvé ma place dans le domaine de la petite enfance. Un milieu que j’aime profondément dans lequel je travaille déjà dans une garderie francophone.

« Ce diplôme est une première étape pour moi. Un jour, j’aimerais ouvrir ma propre garderie, un lieu à mon image. Pour celles et ceux qui commencent leur parcours avec La Cité, soyez patients, curieux et faites preuve de persévérance. Au début, tout semble complexe. Mais avec le temps, des efforts et beaucoup de cœur, tout devient possible! »

Une soirée émotive pour les finissants, les membres de leurs familles, les professeurs et toute l’équipe administrative du campus de Toronto.

Photo (Crédit : journal Le Métropolitain) : Les nouveaux diplômés du Collège La Cité à Toronto