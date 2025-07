Un nouveau modèle de coordination en matière de soins s’installe en Ontario, bouleversant l’organisation actuelle. Une transition majeure se prépare pour les employés concernés, tandis que la communauté s’interroge sur les modalités de gouvernance et les garanties entourant cette importante transformation du système.

Christiane Beaupré – IJL Réseau-Presse – Le Régional de Hamilton-Niagara

Le gouvernement de l’Ontario a annoncé le jeudi 19 juin la mise en place d’un Centre de planification des services de santé en français à Ottawa. Conçu en partenariat avec l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) et l’Hôpital Montfort, le nouveau centre « répondra mieux aux besoins des communautés francophones et permettra à la communauté d’accéder plus facilement à des soins de santé plus près de leur domicile », révèle le communiqué.

Cette annonce est tombée la même semaine où trois des quatre Entités de planification des services de santé en français du Centre-Sud-Ouest soumettaient leurs divers rapports dans le cadre de leur assemblée générale annuelle. À ce moment-là, le report du financement de ces Entités était toujours inconnu au-delà du 31 août 2025.

« Notre gouvernement a entendu clairement la communauté francophone exprimer qu’un changement est nécessaire. Nous sommes fiers d’agir afin de faciliter l’accès à des soins pour les plus de 650 000 francophones et 1,5 million de personnes bilingues vivant en Ontario, à l’endroit et au moment qui leur convient le mieux, a affirmé Sylvia Jones, vice-première ministre et ministre de la Santé. Ce nouveau centre est conçu par et pour des francophones. Il aidera à répondre à leurs besoins en soins de santé pour les années à venir. »

Le Centre de planification des services de santé en français aura le mandat de moderniser et d’améliorer les services de santé et les résultats pour la population francophone. Il supervisera les décisions en matière de planification, de politiques, de programmes, de financement et de ressources. « Les employées des six actuelles Entités de planification des services de santé en français auront la possibilité de poursuivre leur travail au sein du nouveau centre afin de minimiser les dédoublements et de réduire les fardeaux administratifs », assure le gouvernement.

« Nous avons reçu une garantie absolue par écrit que personne ne perdra son emploi lors du transfert au nouveau Centre de planification le 1er septembre », assure en entrevue la directrice générale de l’Entité 2, Annie Boucher. La nouvelle direction générale mettra le tout en place mais en principe, je deviens directrice régionale d’une équipe aux fonctions parfois provinciales. « C’est un choc, il faudra gérer des craintes, mais ce nouveau modèle vient corriger l’instabilité qui freinait notre travail. Le ministère devra désormais tenir compte des recommandations des Entités. C’est un changement positif, mais il faudra rebâtir la confiance après un processus mené sans transparence. »

Rencontre citoyenne

Une rencontre citoyenne en ligne organisée par l’AFO, le lundi 23 juin, a permis aux employés des Entités et membres des communautés concernées d’en apprendre davantage sur le nouveau Centre et de poser des questions aux principaux gestionnaires dans ce dossier, soit Dominic Giroux, président-directeur général de l’Hôpital Montfort, Peter Hominuk, directeur général de l’AFO, et son président, Fabien Hébert.

Ce dernier a d’abord fait un résumé de l’évolution de la planification des services de santé en français en partant de la mise en place des six Entités financées par la province en 2010, le remplacement des 13 RLISS (Réseau local d’intégration des services de santé) par Santé Ontario avec 6 régions en 2019, le processus d’évaluation du modèle de planification par le ministère de la Santé en 2023 jusqu’à l’invitation à l’AFO et l’Hôpital Montfort de cocréer un nouveau modèle avec le gouvernement en 2024.

Donc ce projet était en branle depuis un bon moment et il est à se demander si les responsables des Entités ont été consultés puisque la veille de l’annonce, ceux-ci n’avaient aucun renseignement à partager avec leurs membres et employés sur le nouveau Centre. Les directions générales et les présidences des quatre Entités du Centre-Sud-Ouest ont été convoqués à deux réunions consécutives en ligne avec les gestionnaires du projet et le gouvernement de l’Ontario, et ont appris la nouvelle le même jour que les citoyens de l’Ontario.

MM. Giroux et Hominuk ont répété lors de la rencontre citoyenne que tous les employés concernés conserveront leur emploi sous le nouvel organisme, du moins au début. Une direction générale sera embauchée pour le nouveau Centre qui deviendra une entité unique pour collaborer avec Santé Ontario et les ministères. Une rencontre deux fois par année avec les sous-ministres des Collèges et Universités, de la Santé, Soins de longue durée et des Affaires francophones, le Centre de planification, l’AFO et Montfort aura lieu et une désignation du Centre en vertu de la Loi sur les services en français est prévue d’ici deux ans.

Nouvelle gouvernance

Les Entités devront dissoudre leurs corporations respectives d’ici le 31 août. Un nouveau modèle de gouvernance comprenant quatre membres du Centre provincial, soit Luc Amoussou, vice-président des minorités raciales au sein du CA de l’AFO; Marie-Josée Martel, présidente de l’Hôpital Montfort; Dominic Giroux, Denise Amyot, vice-présidente de Montfort; deux administrateurs nommés par la ministre de la Santé, et neuf administrateurs élus à l’assemblée annuelle du nouveau Centre représenteront les différentes régions de l’Ontario.

De plus, pour mettre en place le conseil d’administration inaugural, Peter Hominuk et Dominic Giroux ont proposé les noms de Florence Ngenzebuhoro (vice-présidente), Lise Bourgeois (présidente) et Angèle Brunelle (trésorière), trois personnalités bien connues de la communauté franco-ontarienne représentant respectivement le Centre-Sud, l’Est et le Nord de la province. Cette proposition a déjà été approuvée par le Conseil de gouvernance.

Les directions générales des Entités 1, 2, 3 et 4 deviennent donc des directions régionales. Questionné pour savoir si les employés ont des garanties de conserver leur emploi au-delà du 1er septembre après l’embauche de la nouvelle direction générale, Dominic Giroux a répondu : « Nous souhaitons laisser la pleine latitude à la nouvelle direction générale de déterminer quelle sera la meilleure structure pour répondre aux besoins futurs. Nous l’encouragerons d’aller rencontrer en personne les employés du Centre pour connaître les antécédents, inspirations, forces et liens que chacun a avec la communauté et, au terme de cette période d’apprentissage, nous nous attendons à ce que la direction générale établisse la structure organisationnelle optimale pour nous. »

L’investissement annuel de 3,85 millions $ destiné à la planification des services de santé en français sera maintenu tout au long de la mise en œuvre du Centre qui sera opérationnel dès le 1er septembre.

Photo : Le CA inaugural s’occupera de la gestion administrative du nouveau Centre jusqu’à l’élection des six autres administrateurs régionaux. (Crédit : capture d’écran)