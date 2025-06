Richard Caumartin

Les membres du Club Richelieu Toronto (CRT) se sont retrouvés le samedi 7 juin à Place Saint-Laurent pour leur barbecue annuel, une activité conviviale au cours de laquelle une partie des bénéfices récoltés est reversée aux Centres d’accueil Héritage pour les services de soutien aux aînés francophones.

Au menu : steaks sur le grill accompagnés de légumes et diverses salades. Des tirages de prix de présence étaient aussi au programme de la rencontre, dont la traditionnelle tombola « quatre tiers » avec les bouchons de liège et les billets d’entrée que les participants ont acheté pour monter la cagnotte et courir la chance de remporter un prix en argent.

Le premier tiers des bénéfices tirés de la vente des billets du souper et du tirage est destiné aux CAH. Ces fonds servent à acheter de la nourriture pour les résidents dans le besoin de Place Saint-Laurent tout au long de l’année. Denis Rioux, membre du CRT et organisateur du barbecue, a précisé également que les trois autres tiers sont divisés entre le Club Richelieu, la personne gagnante du tirage et une autre personne, dont le billet est également tiré au sort. Cette dernière reçoit un reçu d’impôt, car le don aux CAH est fait en son nom.

Après le souper, une surprise attendait la responsable des programmes aux CAH, Clarisse Nangué. « La regrettée Diane Saint-Pierre, décédée le 14 février, était résidente de Place Saint-Laurent, explique Denis Rioux, très ému. En avril, nous avons organisé une célébration de sa vie pour lui rendre hommage et, en mars, nous avons fait la vente de son mobilier pour vider son appartement qui a rapporté plus de 1000 $. Plusieurs choses ont été remises à la Société Saint-Vincent-de-Paul et à la Société canadienne du cancer. Et après avoir payé ses dernières factures, il restait 600 $ que nous remettons aujourd’hui aux CAH pour nos aînés. Il s’agit d’un don à la mémoire de Diane. »

« Je ne m’attendais pas à cela. Merci beaucoup. Ça me touche énormément. Diane était une personne tellement aimable. J’ai travaillé avec elle pendant plusieurs années, avant qu’elle n’emménage à Place Saint-Laurent, et elle va beaucoup nous manquer. Nous ne gardons que de beaux souvenirs d’elle », exprime Mme Nangué.

Le barbecue annuel du CRT est devenu l’une des principales initiatives de collecte de fonds de l’organisme, avec le tirage 50/50, permettant non seulement de renforcer les liens communautaires, mais aussi de soutenir activement les résidents des CAH, qui comptent sur ces contributions pour améliorer leur qualité de vie.

Photo : Denis Rioux remet un don de 600 $ à Clarisse Nangué des CAH.