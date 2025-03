Richard Caumartin

Le Club canadien de Toronto, en partenariat avec le Collège Boréal, a tenu une foire d’emploi le 5 mars dans l’amphithéâtre du Collège. Il s’agit de la dernière étape du programme Compétences 360 du Club canadien.

Financé par le Programme d’appui à la francophonie ontarienne et conçu pour les francophones bilingues qui souhaitent développer des compétences essentielles et saisir de nouvelles opportunités professionnelles, cette foire était une occasion unique de rencontrer des employeurs et de découvrir des opportunités professionnelles concrètes pour les finissants du programme.

« Nous avons eu une dizaine d’employeurs présents et plus de 130 participants. Cette foire a conclu le programme Compétences 360, accélérateur de carrières et au total, près de 250 personnes en ont bénéficié. Le programme comprenait quatre ateliers et une foire d’emploi, entièrement offerts par le Club canadien en collaboration étroite avec le Collège Boréal », explique le directeur général du CCT, Alexis Maquin.

Comme l’indique le directeur du campus Boréal et vice-président du Club canadien, Gilles Marchildon, une des particularités de cette foire d’emploi est que « les participants ont bénéficié de coaching individualisé, taillé sur mesure, offert dans l’Espace d’innovation, de recherche et d’incubation par les services d’emploi de Boréal.

« J’ai eu l’occasion de faire la connaissance d’un nouvel arrivant au Canada, depuis six mois, que j’ai pu « brancher » aux services d’emploi afin qu’il puisse recevoir un appui personnalisé. Je doute que cette attention ciblée existe dans d’autres foires et cela reflète parfaitement les objectifs du programme Compétences 360 qui vise à favoriser l’intégration des nouveaux arrivants.

« Il y avait une ambiance très dynamique et sympathique, ainsi qu’une excellente participation, autant étudiante que communautaire. La foire a permis de vivre les valeurs partagées par Boréal et le Club canadien, soit la touche humaine dans le réseautage et l’appui à l’intégration socioéconomique », ajoute M. Marchildon.

Au cours de ce programme, les participants renforcent leurs compétences à travers quatre ateliers interactifs telles que la collaboration, l’adaptabilité, la résolution de problèmes et la communication, indispensables pour évoluer sur le marché du travail en Ontario. Ces ateliers abordent les besoins particuliers du marché de l’emploi, leur permettant de mieux se positionner pour des opportunités concrètes.

« Compétences 360 a non seulement favorisé la création d’emplois et le développement de connexions entre candidats et employeurs. Il a aussi permis aux participants d’acquérir de nouvelles compétences essentielles. Le Club canadien est fier des résultats obtenus et de l’impact positif généré », conclut Alexis Maquin.

Photo (CCT) : Les participants ont rencontré des employeurs francophones.