Richard Caumartin

Réunis le 26 juin à l’Alliance française de Toronto, les membres et administrateurs de Francophonie en Fête ont tenu leur assemblée générale annuelle, marquée par la présentation des rapports annuels, le dépôt des états financiers et, surtout, le dévoilement de la programmation du festival pour septembre 2025.

En ouverture de séance, le président Lawrence St-Onge a salué le travail de son équipe, soulignant « l’adaptabilité et l’innovation dont elle a fait preuve pour répondre aux attentes grandissantes des francophiles ».

Le directeur général, Jacques Charette, a ensuite présenté un retour sur la 19e édition du festival, dont la scène principale Glendon était installée au Bentway, sous l’autoroute Gardiner. Cette scène était entourée de 16 tentes d’exposants communautaires et commerciaux, représentant la diversité des communautés francophones de Toronto.

Une deuxième scène, plus intime, accueillait l’Espace jeunesse, un secteur familial riche en activités pour enfants. Des têtes d’affiche comme LGS et Nicola Ciccone se sont quant à elles produites au Théâtre Paradise.

Sur le plan financier, Francophonie en Fête a enregistré un léger déficit. La diminution des subventions accordées aux organismes culturels à but non lucratif, combinée à la hausse des coûts techniques, des cachets artistiques, de l’hébergement et du transport, explique en partie cette situation.

Malgré ce contexte budgétaire plus serré, l’équipe prépare activement la 20e édition du festival, prévue du 12 au 27 septembre 2025. Selon Jacques Charette, la configuration des installations sera similaire à celle de l’an dernier : « Du 12 au 14 septembre, nous occuperons de nouveau l’ensemble du Bentway. La grande scène, désormais appelée Scène Radio-Canada, sera positionnée face au lac Ontario, entourée d’une vingtaine de tentes pour les organismes et les marchands. »

L’édition 2025 réservera toutefois quelques surprises de taille, dont le grand retour du chanteur Claude Dubois, attendu au Théâtre Paradise le 26 septembre, accompagné de ses musiciens. Le lendemain, ce sera au tour d’Anthony Kavanagh, humoriste québécois à la carrière florissante en France, de monter sur scène. Deux soirées qui s’annoncent mémorables.

La rencontre s’est conclue par le renouvellement du conseil d’administration. Fait notable, seul le président Lawrence St-Onge demeure en poste parmi les membres du CA de 2024. Les nouveaux élus sont Geneviève Girard (vice-présidente), Caroline Paterson (secrétaire), ainsi que les administrateurs Med Tomed, Astrid Moulin, Angèle Serré, Clémentine Climent, Dave Champagne, Aliona Zolotusca et Zahra Badoua. Un nouveau souffle pour une organisation en pleine croissance.

Photo (Crédit Le Métropolitain) : Jacques Charette