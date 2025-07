Olaïsha Francis

La Fiesta 2025 a marqué un moment fort pour la communauté francophone d’Oshawa, rassemblant 750 personnes au cours de la fin de semaine du 20 et 21 juin à la salle paroissiale Assomption de Notre-Dame. C’était une belle rencontre de cultures et de divertissement. Les visiteurs ont également pu savourer une variété de plats canadiens-français tels que la tourtière, la soupe aux pois ou encore les fèves au lard et échanger dans une ambiance conviviale. Un des temps forts de l’événement a été le concert du groupe folk Les Gens du Nord, soutenu par le COFRD.

Le groupe a fait vivre un moment joyeux avec ses chansons traditionnelles, entraînant le public à chanter et à danser au long de la soirée. En plus des spectacles, plusieurs kiosques proposaient des produits de beauté, des bijoux et de l’information sur des partenaires dont les conseils scolaires francophones, le Collège Boréal, Desjardins, les Centres d’accueil Héritage, etc. Un endroit clé pour la culture francophone dans la région.

« Le public a toujours été présent. On a hâte de recommencer l’année prochaine pour offrir encore de bons moments. On va tout faire pour attirer encore plus de monde », selon Boluwa Massima, un des organisateurs.

Marc Bonin, président du comité de la Fiesta pour le Pavillon canadien-français, a mis en avant l’importance de cet événement : « C’est essentiel pour nous de célébrer et promouvoir la culture francophone. » La Fiesta 2025 a donc célébré la culture canadienne-française pour renforcer les liens dans la communauté, attirant des participants de tous horizons.

Photo (Crédit : Marc Bonin) : Les cuisiniers préparent les plats pour les visiteurs du Pavillon canadien-français.