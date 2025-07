Richard Caumartin

Le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) a lancé, le 17 juin, une ambitieuse campagne de communication intitulée Voix francophones en action. Annoncée depuis ses bureaux de la rue Richmond Ouest, cette initiative vise à rendre les services en français plus visibles, accessibles et porteurs d’autonomie pour tous les francophones du Grand Toronto.

Soutenue par la subvention Élevez votre voix de Pattison Affichage, cette campagne bénéficie d’un appui publicitaire d’une valeur allant jusqu’à 100 000 $. Le programme, dédié à la promotion de la diversité, de l’équité et de l’inclusion à travers le pays, permet au CFGT d’investir l’espace public avec des messages qui reflètent la richesse et les défis de la francophonie torontoise.

« Ce lancement n’est pas qu’un événement de communication, c’est un moment qui incarne tellement les valeurs du Centre francophone – l’inclusion, le respect et l’accueil pour tous », a souligné Julie Brisson, membre du conseil d’administration du CFGT, lors de l’événement.

Présent pour l’occasion, le commissaire aux services en français de l’Ontario, Carl Bouchard, a salué l’initiative du CFGT et l’engagement de Pattison à faire rayonner les services en français. La directrice du marketing chez Pattison Affichage, Bridget Campbell, a également pris la parole pour rappeler l’importance de cette collaboration : « Nous sommes fiers de fournir une plateforme au CFGT pour s’adresser aux nouveaux arrivants francophones grâce à la portée étendue de la publicité extérieure. »

Cette visibilité accrue s’adresse à une communauté souvent marginalisée, composée de personnes qui cumulent des facteurs de vulnérabilité : minorité linguistique, immigration récente, appartenance à une communauté racisée, identité 2SLGBTQIA+, ou encore précarité économique. La campagne entend répondre à ces enjeux en tissant un lien direct entre les services offerts et ceux qui en ont besoin.

Selon Siham Barhomi, cheffe sénior des communications au CFGT, cette campagne repose sur des témoignages authentiques qui démontrent l’impact concret des services du Centre dans la vie de nombreux francophones. « À travers des visuels forts et des messages sensibles et rassembleurs, le CFGT souhaite briser l’isolement, favoriser l’accès aux services essentiels, et réaffirmer le droit de chaque francophone à se sentir accueilli, soutenu et représenté. »

Les affiches, présentes dans les stations de métro, sur les autobus, les abribus numériques, le long des autoroutes et dans les quartiers résidentiels, mettent de l’avant des visages et des parcours bien réels. Des histoires de résilience et d’espoir que le CFGT souhaite faire sortir de l’ombre, pour rappeler que la francophonie torontoise est vivante, plurielle et profondément ancrée dans la communauté.

La campagne se déploiera jusqu’à la fin de l’année.

Photo : De gauche à droite : Carl Bouchard, Bridget Campbell, Siham Barhomi et la directrice générale Estelle Duchon (Crédit : journal Le Métropolitain)