Un organisme francophone de Peel s’est distingué lors d’une cérémonie soulignant les efforts en faveur de l’écologie. Grâce à une initiative de verdissement aux multiples retombées, Le Cercle de l’Amitié a su capter l’attention des acteurs du milieu et démontrer l’importance d’un engagement communautaire durable.

Christiane Beaupré – IJL Réseau-Presse – Le Régional de Hamilton-Niagara

Le jeudi 19 juin, plus de 120 personnes engagées dans la protection de l’environnement se sont réunies à la ferme Cambium de Caledon à l’occasion de l’événement annuel « Les amis de la Credit », organisé par Credit Valley Conservation (CVC) et la fondation du même nom.

L’événement s’inscrit dans une série d’initiatives régionales visant à reconnaître les efforts déployés pour préserver les écosystèmes de la vallée de la rivière Credit et à renforcer la collaboration entre les acteurs de la protection de l’environnement.

Parmi les 21 lauréats honorés par la Fondation de Credit Valley Conservation (CVC) dans le cadre des Friends of the Credit Conservation Awards, Le Cercle de l’amitié, bien enraciné dans la région de Peel, a reçu le Prix de leadership en matière de diversité, d’équité et d’inclusion pour son projet écologique Cultivons l’amitié. Ce jardin, aménagé autour du centre culturel et communautaire francophone à Mississauga, a vu le jour en juin 2024 et a récemment été complété par la plantation de cèdres et d’arbustes indigènes.

Ce projet n’aurait pu se réaliser sans le soutien de la ministre de la Petite Entreprise et députée de Mississauga–Streetsville, Rechie Valdez. En 2023, Le Cercle de l’amitié a obtenu une subvention du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, permettant de donner vie à cette idée ambitieuse.

Une trentaine de bénévoles se sont mobilisés pour transformer le terrain. Encadrés par Deborah Kenley, Brendan Gallant et Ashley Cramer du programme Greening Corporate Grounds de la CVC, ils ont mis en terre des centaines de plantes locales, soigneusement choisies pour s’intégrer naturellement à l’écosystème environnant. Résultat : un jardin peu exigeant en entretien, qui soutient les oiseaux, les insectes et la biodiversité du secteur.

À l’origine de cette initiative, Lauraine Côté, alors directrice générale de l’organisme, et les membres du conseil d’administration souhaitaient créer un aménagement paysager à la fois beau, durable et intelligent. En plus d’embellir les lieux, le jardin contribue à prévenir les dommages liés aux inondations, à améliorer la qualité de l’eau et à offrir un habitat sain à la faune locale. Il s’agit aussi d’un espace bénéfique pour la santé et le bien-être de la communauté.

Aujourd’hui, ce jardin est une source de fierté pour les membres du Cercle de l’amitié et un exemple inspirant de verdissement urbain à vocation communautaire. La Fondation de la CVC a souligné l’importance de cet engagement, à l’image des nombreux efforts réalisés dans le bassin versant de la rivière Credit.

Photo : Les récipiendaires des Prix d’excellence environnementale entourés des membres du CA de la Fondation de la CVC (Crédit : Le Régional)