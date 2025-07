Olaïsha Francis

Lors de leur 47e assemblée générale annuelle tenue le mercredi 25 juin, les Centres d’accueil Héritage (CAH) ont réaffirmé leur rôle essentiel auprès des aînés francophones de Toronto et des environs. L’organisme a souligné plusieurs réussites, fruit d’un plan stratégique développé en concertation avec la communauté.

L’équipe des CAH place toujours les besoins des aînés au premier plan. Tout au long de l’année, CAH offre des logements abordables où les locataires peuvent rester chez eux tout en étant bien soignés, dans leur langue maternelle. Le prix des logements reste un gros problème pour beaucoup de personnes âgées. Pour y répondre, l’organisme offre une centaine de logements pas chers et adaptés, où les résidents se sentent en sécurité et peuvent rester autonomes, y compris ceux qui vivent avec la démence. Les CAH veillent à ce que ses bâtiments soient bien entretenus et consomment moins d’énergie.

En mars 2025, 97 % des répondants au sondage annuel ont affirmé que les services offerts par CAH correspondaient à leurs attentes. Par ailleurs, tous ont exprimé leur satisfaction quant à la sécurité des lieux, à l’accueil du personnel et à l’ambiance conviviale.

Le Service de jour à Oshawa, qui propose deux activités par semaine pour que les aînés restent actifs physiquement et mentalement, fêtera ses 10 ans en octobre avec la communauté. En 2014, il n’y avait que deux jours d’activités par semaine mais depuis 2019, il y en a trois. Même avec la pandémie, l’équipe a réussi à garder le contact avec les participants grâce à des séances en ligne et des trousses d’activités.

Le 19 mars 2025, CAH a organisé, avec Retraite active de Peel, un premier Salon de vie active à Mississauga. Il y avait 80 personnes de la communauté francophone, et il a été question de sujets importants comme rester actif et en bonne santé en vieillissant. Des associations et des professionnels ont proposé des ateliers pour donner des outils aux participants, les aider à se sentir moins seuls et améliorer leur vie.

Le Centre de vie active (CVA) est un vrai moteur pour la communauté. Il aide les aînés francophones à être autonomes et à participer à la vie sociale. En 2025, il y a eu 816 heures d’activités et plus de 10 000 participants, soit 17,5 % de plus que l’an dernier.

Le CVA mise sur le lien entre les générations, avec des partenaires tels que la Société Alzheimer, la FARFO, FrancoQueer et CAMH. Ensemble, ils proposent des activités variées, de la prévention des problèmes de mémoire à des ateliers sur les droits linguistiques.

Trois certificats de reconnaissance comme membre honoraire ont été remis à Michèle Brennan, Marie-France Cadman et Marek Nesvadba, président sortant du conseil d’administration.

L’année 2024-2025 a été marquée par le décès de Diane Saint-Pierre, qui était membre du conseil d’administration depuis 2005. Elle était une vraie défenseure des services en français. Elle a marqué la communauté, et tous ceux qui ont travaillé avec elle se souviennent de son engagement.

En résumé, CAH poursuit sa mission avec une vision claire et des actions concrètes pour améliorer la vie des aînés de la communauté torontoise. L’organisme s’engage à proposer des services adaptés, à encourager l’inclusion et à agir de manière responsable et honnête.

Photo (Crédit : CAH) : Joyce Irvine remet un certificat de membre honoraire au président sortant Marek Nesvadba.