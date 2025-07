Le Collège Boréal a dévoilé le 23 juin deux projets destinés à soutenir le secteur de la petite enfance francophone. Grâce au financement de la Ville de Toronto et de la Commission nationale des parents francophones (CNPF), plus d’un million de dollars sont investis afin d’augmenter les capacités de recrutement des services de garde francophones de la province et pour renforcer les compétences du personnel actuellement en poste, à Toronto.

Développé en collaboration avec la Ville de Toronto, le Collège Centennial, le Collège George-Brown, Mothercraft et Seneca Polytechnic, ce projet vise à renforcer l’expertise des éducateurs et éducatrices de la petite enfance en matière de mentorat, de supervision des stagiaires et de développement du leadership grâce à des séances de formation et des ateliers interactifs.

Les participants approfondiront leur compréhension de l’accompagnement des stagiaires et du mentorat entre pairs par l’entremise de séances proposées en présentiel ou en ligne. Des communautés de pratique seront également mises en place pour encourager l’échange et l’application des méthodes d’apprentissage en milieu professionnel. Tout le personnel œuvrant dans les milieux éducatifs ou auprès d’une agence en services à l’enfance ayant une entente avec la Ville de Toronto pourra bénéficier de ces ateliers, dont l’offre, en français, sera dispensée par le Collège Boréal.

Ce projet, dont le volet francophone est subventionné à hauteur de 220 000 $, est financé en partenariat avec la Ville de Toronto, la province de l’Ontario et le gouvernement du Canada dans le cadre de l’Accord Canada-Ontario sur la main-d’œuvre en petite enfance, qui prévoit un financement fédéral pour soutenir la rétention et le recrutement d’une main-d’œuvre qualifiée dans le secteur de la garde d’enfants et de la petite enfance.

Pour donner suite au recrutement international d’éducatrices et d’éducateurs en petite enfance effectué par l’Association francophone à l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario (AFÉSEO), le Collège Boréal, en collaboration avec le Collège La Cité, procédera à l’évaluation de neuf diplômes internationaux afin de faciliter la reconnaissance des acquis. La création de passerelles permettra, au besoin, l’adaptation des candidats aux exigences ontariennes en éducation en services à l’enfance.

S’inscrivant dans le cadre du projet Création et appui au réseau d’intervenants en petite enfance en situation minoritaire mis sur pied par la CNPF, cette initiative offre également un appui linguistique ainsi qu’un financement couvrant, entre autres, les frais de scolarité dans le but d’encourager une intégration réussie. L’objectif est de permettre à ces nouvelles recrues d’obtenir, à court terme, leur certification officielle auprès de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance de l’Ontario.

En plus de contribuer à l’augmentation essentielle d’une main-d’œuvre qualifiée, cette initiative, subventionnée à hauteur de 800 000 $ par la CNPF, vise à améliorer la qualité des services éducatifs destinés aux enfants et aux familles francophones de l’Ontario. L’impact positif observé par les employeurs lors d’un projet pilote mené en 2024 par l’AFÉSEO témoigne de son efficacité et de l’intégration fluide de ces nouveaux talents au sein de la communauté ontarienne.

Source : Collège Boréal