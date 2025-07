Ontario Créatif a annoncé le 18 juin les lauréats du Prix littéraire Trillium de 2025, le prix le plus prestigieux de la province pour les autrices et les auteurs de langues anglaise et française de l’Ontario. Ce prix rend hommage aux autrices et aux auteurs locaux ainsi qu’à leurs maisons d’édition, ce qui permet à la population canadienne de découvrir des histoires d’ici et de soutenir l’économie provinciale.

Les récipiendaires de cette année reflètent la riche diversité du paysage littéraire ontarien. Du côté francophone, les œuvres gagnantes sont Céline au Congo, d’Aristote Kavungu (Les Éditions du Boréal) et Le bonnet magique de Mireille Messier (Comme des géants, livre jeunesse). La cérémonie de remise des prix a eu lieu au Bram and Bluma Appel Salon de la Bibliothèque de référence de Toronto.

Aristote Kavungu reçoit donc un prix de 20 000 $, et sa maison d’édition bénéficiera d’un soutien pour promouvoir son ouvrage primé. Quant à Mireille Messier, elle reçoit 10 000 $ pour son œuvre de la catégorie Jeunesse. C’est le président du conseil d’administration d’Ontario Créatif, Aaron Campbell, qui a remis les Prix aux deux lauréats francophones.

« Félicitations aux lauréats du Prix littéraire Trillium de 2025. Aujourd’hui plus que jamais, il est important de reconnaître et de célébrer le talent littéraire de calibre mondial de l’Ontario et de soutenir la croissance de notre culture et de notre patrimoine littéraires diversifiés. J’encourage tout le monde à prendre le temps cet été de découvrir les voix et les perspectives uniques qui rendent les ouvrages des lauréats, ainsi que ceux des auteurs de l’Ontario, si particuliers», a déclaré Stan Cho, ministre du Tourisme, de la Culture et des Jeux de l’Ontario.

Source : Ontario Créatif

Photo (Crédit : Salon du livre de Toronto) : Aaron Campbell et Mireille Messier